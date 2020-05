Dagplejen har i 50 år boet i huset ?Fredlighed?, der nu skal rumme musikskolens trommeafdeling. Foto: Frank S. Pedersen

Smider Dagplejen på porten: Flytter fra Toftebæksvej

Efter to forsøg fik kommunen styr på høringer og nye adresser til Musikskolens slagtøjsafdeling

Det Grønne Område - 10. maj 2020 kl. 17:00 Af Frank S. Pedersen

Politik Med stort flertal godkendte kommunalbestyrelsen 2. april at Musikskolens slagtøjsafdeling skal flytte ind på Toftebæksvej 11.

Musikskolen er i øjeblikket i eksil, fordi Ny Lyngbygård er lukket af skimmelsvamp. Slagtøjsafdelingen har midlertidigt været genhuset på Toftebæksvej 8, men det er uholdbart i forhold til afdelingens behov, vurderer forvaltningen. Og peger i stedet på Toftebæksvej 11, der i dag huser den kommunale dagplejes administration og flere af Dagplejens legestuer.

De politiske modstandere af løsningen, Venstres Søren P. Rasmussen og løsgænger Henriette Breum, peger begge på det urimelige i, at lade trommerne overtage Dagplejens hus:

'... da vi ikke mener, at der er gode argumenter for at flytte Dagplejen og ønsker derfor fortsat, at Dagplejen skal være på Toftebæksvej 11.'

FAKTA Dagplejen

Dagplejerne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med udgangspunkt i eget hjem.

Én gang om ugen er børnenes dagplejegruppe samlet i legestue, hvor de får mulighed for at indgå i et større børnefællesskab med 12-16 børn og deres dagplejere.

Der er aktuelt tre legestuer i kommunen. De tre legestuer er placeret på Toftebæksvej 11, hvor Dagplejens administration også er, samt på Kongevejen 141 i Virum og i Børnehuset Vandpytten i Lundtofteparken. Kommunen har undersøgt andre muligheder for genhusning af trommeafdelingen. Men konklusionen er klar: 'Såfremt den i nærværende sag foreslåede løsning ikke ønskes, så kan forvaltningen ikke umiddelbart pege på andre muligheder, der kan lade sig gøre i 2020.'

Dagplejen ikke hørt Der er anden gang, at kommunalbestyrelsen beslutter at Dagplejen skal vige for musikskolen på Toftebæksvej 11. I november sidste år godkendte lokalpolitikerne enigt, altså uden protester fra Venstre, at Dagplejen skulle flytte til Skovbrynet 44.

"Vi fik at vide, at Dagplejen var taget i ed, og var med på idéen. Jeg ville aldrig have stemt for, hvis jeg vidste, at det ikke var klappet af med Dagplejen," fortæller Henriette Breum, der den gang sad i Børne- og Ungdomsudvalget for Venstre.

"Det var også grunden til, at man tog forslaget af dagsordenen i Økonomiudvalget i december, og siden har Dagplejen haft mulighed for at fortælle om sagen set fra deres side," siger hun.

Da sagen kom på dagordenen igen, var Dagplejens nye adresse ændret.

Forældre undrer sig Man skal nu flytte til Vinkelvej 10 og ikke som tidligere planlagt Skovbrynet 44. Det forholder Dagplejens forældrebestyrelse sig blandt andet til i sit høringssvar, men forstår stadig ikke ønsket om at flytte Dagplejen.

'Vi forstår, at der nu er en ny adresse i spil, Vinkelvej, og at I skal drøfte dette på jeres møde senere på måneden.

Det undrer os, at I er så aktive ift. at finde en ny lokation til Dagplejen? Dagplejen har benyttet huset på Toftebæksvej de sidste 50 år og man har sørget for, at de investeringer, der løbende er blevet gjort i huset, har skabt et hus, der passer til det behov, der er i dag. Det er vores indtryk, at huset fungerer rigtig godt i dag for både de børn, forældre og dagplejere, der til dagligt benytter huset til legestue, samt for Dagplejens ledelse.'

Og medarbejderne skriver blandt andet:

Fredelighed er centralt placeret midt i Lyngby med gode muligheder for forældre, børn og ansatte. Dagplejens administration er i tæt kontakt med forvaltning og det tværfaglige samarbejde. Dagplejen har brug for let tilgængelighed for forældre og børn fra både Lyngby og Lundtofte. Det vil være et stort tab for os, hvis vores primære dagpleje hus ikke længere er centralt placeret i Lyngby. Det er Dagplejens store håb, at der er lydhørhed overfor ønsket om at bevare Fredelighed som vores hus.'

Beliggenheden og letbanen Forældrene peger også på, at beliggenheden af Vinkelvej 10 kan skabe problemer:

'Specifikt i forhold til Vinkelvej er det - som I sikkert allerede er klar over - ikke nogen særligt attraktiv placering. Dels grundet den kommende periode med begrænset adgang til området ifm. letbanearbejdet, men især på grund af til- og frakørselsmulighederne mellem Vinkelvej og Buddingevej, hvor det bl.a. ikke er muligt at køre mod Lyngby, når man forlader Vinkelvej. Mens familierne fra det nuværende Lyngby distrikt selvfølgelig kan bo på begge sider af banen/Vinkelvej vil familierne fra det nuværende Lundtofte distrikt skulle igennem Lyngby centrum når de skal hjem efter at have hentet deres børn. Det giver en rigtigt dum logistik fra Vinkelvej hvad enten man er i bil eller på cykel.'

Det forholder forvaltningen sig til i dagsordenen:

'Forvaltningen kan oplyse, at der igennem hele anlægsperioden for Letbanes anlæg vil være vejadgang til Vinkelvej 10. Ligeledes vil der være vejadgang til Vinkelvej 10 i forbindelse med diverse ledningsomlægninger, der pågår i øjeblikket. Hvis man kommer fra Lyngby Midt - Toftebæksvej vil det være via Lyngby Hovedgade, Chr. X Allé og Gl. Bagsværdvej. Alternativt via Kongevejen, Skovbrynet, Hummeltoftevej, Frederiksdalsvej Nybrovej og Gl. Bagsværdvej. Fodgængere og cyklister kan komme igennem viadukten på Buddingevej eller benytte tunnelen mellem Gl. Bagsværdvej og Sorgenfrivej.'