Smed brosten gennem vinduet til forretning på Hovedgaden

Ulrik Jardorf, der er indehaver af Jardex på hjørnet af Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej blev vækket tidligt onsdag morgen.

Her fik Nordsjællands Politi nemlig en anmeldelse klokken 05.38 om, at en ukendt gerningsperson kort forinden havde knust en rude ind til tøjbutikken ved at kaste en brosten mod ruden.