Se billedserie Kommunen vil fra 2021 og frem være mere restriktiv over for store, nye lokalplaner. Foto: Lars Schmidt

Slut med øjebæ'erne: Politikerne bremser det store byggeboom

Den nye strategi for den fysiske udvikling af kommunen betyder, at væksten med store byggerier stopper. Der vil nu i højere grad være fokus på bevarelse end vækst for vækstens skyld.

Det Grønne Område - 06. maj 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den næste kommuneplan bliver ikke som den kommuneplan, der i dag får skylden for den udviklingen i kommunen, hvor byggekranerne og de store, høje byggerier dominerer gadebilledet i Lyngby-Taarbæk.

Tværtimod. For med den nyligt vedtagne kommuneplanstrategi står det klart, at den voldsomme udvikling, som har præget kommunen de seneste mange år, bliver bremset. Nu skal der bevares i stedet for at vækste.

Det har kommunalbestyrelsen besluttet. Og det har man blandt andet gjort på baggrund af input fra 34 borgere, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Den nye strategi har fået overskriften 'Byudvikling i Balance', og den skal munde ud i 'Kommuneplan 2021', som skal være vedtaget inden årets udgang.

"Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte en udvikling, der er nødvendig for at bevare de områder og værdier, vi holder af. Målet er at udvikle kommunen til fordel for vores borgere - og for de kommende generationer på en balanceret måde, som vægter udvikling og bevarelse af eksisterende områder," siger borgmester

Sofia Osmani (K) i en pressemeddelelse fra kommunen. Til Det Grønne Område siger hun:

"Vi har fået kritik i flere omgange af, at vi aldrig lytter og bare beslutter lokalplanerne. Det her er et meget konkret eksempel på, at vi bruger input til noget. Der er 20 ændringsforslag. Det har været væsentligt for mig, at vi generelt får et større fokus på den udvikling og den kobling, der er til vores historie. At vi skal bevare nogle ting, at al vækst ikke nødvendigvis er et gode. Vi vil have fokus på vores kulturhistorie. Mange af ændringerne er små nuancer, der trækker i den retning, som gør det lidt mere tydeligt, hvad vi vil."

Viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S), der er formand for Byplanudvalget, siger i pressemeddelelsen:

"Jeg er glad for, at vi fortsætter den kurs, der sikrer en grøn kommune samtidig med, at vi udvikler kommunen og dermed skaber rum for liv i alle vores bydele, de bedste rammer for arbejdspladser og rammer for et stærkt handelsliv. Dermed kan vi indfri ambitionen om at være en god kommune at leve, arbejde og bo i."

Snebolden skal stoppes De kritikere af den store byggeiver i kommunen, som nu vejrer morgenluft, skal dog ikke forvente et fuldt og helt stop for nyt byggeri.

"Den tidligere kommuneplan, Grønt Lys, er snart ti år gammel og var en udpræget vækststrategi. Det var den, der banede vejen for både ambitionen om en letbane, om udbygning flere steder i kommunen som konsekvens deraf. Rigtig mange af de projekter, der skyder op nu, er et resultat af den strategi," forklarer Sofia Osmani til Det Grønne Område:

"Dengang havde vi også en stor diskussion om, hvor meget vækst der skal være. Mit parti har været fortaler for at bevare det grønne og ikke have så stor vækst. Vi skal passe på, at vi ikke over-vækster, så vi ikke har kommunens sjæl og identitet med i den udvikling, der sker. Den nye strategi, Byudvikling i Balance, tager hånd om det. Nogle af de rettelser, der er lavet, peger i en retning, hvor ønsket om vækst for vækstens skyld bliver nedtonet til fordel for et øget fokus på en høj grad af bevarelse," siger hun:

"Det er vigtigt at vise, at flertallets holdning i dag er anderledes end den holdning, der var for otte år siden. Dengang var der måske et behov for, at der skulle ske noget, at noget var gået i stampe. Men snebolden skal stoppes, så den ikke bliver ved med at rulle. Alt det, der er sat i gang, det kan vi ikke stoppe."

Mere restriktivt De, der frem over køber byggegrunde i Lyngby-Taarbæk, vil ikke kunne forvente, at der kan bygges på samme måde, som der er blevet frem til nu, understreger Sofia Osmani over for Det Grønne Område:

"Vi bliver mere restriktive over for store, nye lokalplaner. I udkastet står der noget om ny lokalplan for Blomstervænget, Asa-studierne. Det er omformuleret nu, så vi ser på, om vi ikke kan bevare noget af det, der er dernede. Kongevejens tankstation og den gamle brandstation har der været snak om, at de skal laves om igen. Det bliver ikke med en lokalplan om, at der kan bygges mere," siger borgmesteren og slutter:

"Som grundejer kan man ikke længere pr. automatik forvente, at der kan bygges mere. Men vi kan ikke bremse alle byggerier. I Traceet er der eksempelvis vedtaget en lokaleplan, der giver nogle rettigheder, som vi ikke kan ændre med tilbagevirkende kraft. Kommunen ejer ikke ret meget mere i Traceet, så dér er der ikke ændringer."