Slaget om Det Grønne Område: Lyngbys tennisdamer vandt lokalopgøret over Virum-Sorgenfri

Lørdag eftermiddag var der toptennis på alle fire indendørsbaner i Lyngby Tennis Klub.

I den ene halvdel mødtes Lyngby og Gentofte i Elitedivisionen for mænd, og i den anden halvdel kæmpede Lyngby og Virum-Sorgenfri i Elitedivisionen for kvinder. Så hvis der ikke skete nok på den ene side, behøvede tilskuerne blot vende sig om for at se, om der skete noget mere spændende på den anden side.

Hos mændene var Lyngby uden Frederik Løchte, der var optaget af en turnering i Wien, og Frederik Sletting, der var skadet.

Lyngby kom bagud 2-0, da Simon Freund og Philip Hjort tabte til henholdsvis Christian Sigsgaard i 1. herresingle og Jesper Andi Jørgensen i 2. herresingle.

Det blev 3-0, da Marc Ferrigno tabte til Philip Ørnø i 4. herresingle, men Nicolai Ferrigno tabte fornyet spænding, da han efter at have tabt første sæt 2-6 til Oskar Brøstrøm Poulsen vandt andet sæt 7-5 og match tiebreaken 10-2.

Også begge doubler blev afgjort i match tiebreak, men desværre for Lyngby med en sejr til begge hold. Philip Hjort og Nicolai Ferrigno vandt 7-6 6-7 10-6 over Jesper Andi Jørgensen og Philip Ørnø, mens Marc Ferrigno og Simon Freund tabte til Oskar Brøstrøm Poulsen og Christian Sigsgaard med cifrene 6-4 3-6 5-10.

Dermed vandt Gentofte holdkampen 4-2.