Skynd dig: Bestil en DTU-forsker til et foredrag hjemme i stuen

18 forskere fra DTU i Lyngby er med til at markere videnskabsfestivalen Forskningens Døgn med gratis online-foredrag 23.-29. april. Foredrag kan bookes frem til 31. marts.

Det Grønne Område - 20. marts 2021 kl. 18:30

Forestil dig at kunne blive fri for indsprøjtninger og store piller og i stedet kunne tage medicinen i en mikropille på størrelse med et sandkorn.

På DTU Sundhedsteknologi arbejder lektor Line Hagner Nielsen og hendes kolleger på at udvikle små mikrobeholdere på størrelse med sandkorn til medicin, insulin eller vacciner.

Det fortæller hun meget mere om, når hun under videnskabsfestivalen Forskningens Døgns tilbyder et online-foredrag om den nyeste viden og forskning.

Festivalen kører 23.-29. april, og frem til 31. marts kan alle bestille et foredrag fra forskere, der ligesom Line Hagner Nielsen brænder for at dele deres viden.

I det københavnske tilbyder godt 50 forskere et foredrag, heraf kommer 18 fra DTU i Lyngby.

FAKTA book en forsker

Man kan bestille en forsker frem til 31. marts.



Foredragene holdes under Forskningens Døgn 23.-29. april.



Læs mere om videnskabsfestivalen og se foredrags-kataloget på book en forskerMan kan bestille en forsker frem til 31. marts.Foredragene holdes under Forskningens Døgn 23.-29. april.Læs mere om videnskabsfestivalen og se foredrags-kataloget på www.forsk.dk Alle forskerbesøg foregår i lyset af corona online i år. Til gengæld er foredragene gratis.

Uddannelses- og Forskningsministeriet arrangerer festivalen, og i alt er der over 200 forskellige foredrag med forskere fra hele landet at vælge imellem.

Eftersom forsker-besøgene i år kun foregår online, kan alle foredragsholdere bookes af alle - uanset bopæl via www.forsk.dk. Man kan bestille en forsker til at holde foredrag for sin virksomhed, skole, forening, institution og endda også privat i eget hjem.

De eneste betingelser er, at man kan stille med et lyttende publikum på mindst 20 personer, og at man har adgang til en online platform, som kan bruges.

Med henvisning til gældende corona-restriktioner må publikum følge med virtuelt hver for sig eller i mindre grupper inden for de gældende retningslinjer. jesl