Skulle have været i dag: Danmarks største erhvervsmesse på DTU rykker online

10.000 studerende og repræsentanter for mere end 150 virksomheder skulle i dag være samlet til Danmarks største erhvervsmesse på DTU. Messen er pga. coronapandemien rykket online.

På grund af coronapandemien foregår messen i stedet for virtuelt. Den starter kl. 11 og fortsætter til kl. 15.

I dag skulle 10.000 ingeniørstuderende og repræsentanter fra mere end 150 virksomheder have mødtes fysisk på DTU til De Studerendes Erhvervskontakt Messe.

Chat med virksomhederne

”Med hjælp fra vores samarbejdspartnere, DTU og Graduateland, har vi i løbet af de seneste uger arbejdet intenst med at omorganisere messen fra en fysisk til en virtuel messe, hvor ingeniørstuderende fra hele landet kan chatte med virksomhedsrepræsentanter. De studerende kan både chatte med nogle af virksomhedernes HR-ansatte og ingeniører, og hvis virksomhederne synes, at den studerende lyder interessant, så er det også muligt at afholde en videochat,” skriver De Studerendes Erhvervskontakt i en pressemeddelelse.