Skuffelse vendt til glæde: Sikker sejr til VST's tennisherrer

Hans Stentoft og Mathias Olsen måtte slide anderledes hårdt for at hive sejren hjem i 1. herredouble, primært fordi Mathias Olsen lavede for mange uprovokerede fejl. De tabte første sæt 3-6, vandt andet 7-5 og match-tiebreaken 10-8, efter at Farum-parret havde ført 8-7.