Skruer ned efter otte år med bygge-boom i Lyngby: Det grønne lys bliver nu gult

Strategien 'Grønt Lys' har medført den store byudvikling på godt og ondt. Nu gælder 'Byudvikling i Balance', og borgmesteren og viceborgmesteren gør status over otte år med en rivende udvikling

09. juni 2020

Før 'Grønt Lys' blev vedtaget, var byudviklingen gået lidt i stå i Lyngby-Taarbæk Kommune, fortæller både borgmester Sofia Osmani (K) og viceborgmester Simon Pihl Sørensen.

Men der hører enigheden så også op.

Sofia Osmani ser en strategi, som har betydet en for voldsom udvikling af Lyngby-Taarbæk i retning af en mere urban stil, som ikke kendetegner den kommune, hun kender og elsker. Hun nævner Hjortekær som skræmmeeksempel.

Modsat mener Simon Pihl Sørensen, at man med den store udvikling af kommunen har sikret arbejdspladser og tiltrukket virksomheder, som finansierer velfærd og skaber liv og omsætning i byen.

Søvngængeragtig Strategien 'Grønt Lys' har udstukket retningen den meget omdiskuterede byudvikling i kommunen. Men nu er en nu retning udstukket med vedtagelsen af 'Byudvikling i Balance' Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget strategien 'Byudvikling i Balance'.

Hvor 'Grønt Lys' handlede om "viden, vækst og visionære ideer" og "flere boliger, mere detailhandel og byliv, flere virksomheder og uddannelsessteder", handler 'Byudvikling i Balance' om 'en bæredygtig byudvikling, der afvejer udvikling og fornyelse med hensyn til bevarelse af de områder, som støtter Lyngby-Taarbæks særkende".

Men i 2012, da 'Grønt Lys' blev underskrevet, var der brug for udvikling.

"Da 'Grønt Lys' blev vedtaget, var der mange der mente, at Lyngby var gået i stå. At der skulle ske noget mere og noget nyt. Der var helt sikkert også nogle udviklingsmuligheder, som det dengang gav mening at forfølge. For eksempel udviklingen af Kanalvej. For uden forandring og fornyelse, kan det være svært at bevare en attraktiv handelsby," siger Sofia Osmani.

"Det var blevet udynamisk og søvngængeragtigt. Hvis ikke vi havde gennemført udbygningen med virksomheder som Microsoft, Mærsk, Hempel og Novozymes, havde vi stået i stampe. Og hvad værre er, vores økonomi havde været i store problemer. Det samme gælder en massiv udbygning af DTU. Det skaber optimale muligheder for et af Danmarks vigtigste uddannelsesinstitutioner og skaber jobs i hele Danmark og liv i Lyngby," siger Simon Pihl Sørensen.

Hvad man fik Nu har kommunen så haft otte år med fokus på vækst, som har medført store forandringer. Hvorfor har det været nødvendigt med al den udvikling?

"Vi har sikret arbejdspladser og virksomheder, der finansierer vores velfærd og skaber liv om omsætning i byen. Vi har sikret nye butikker i Virum og Sorgenfri, der sikrer, at vi fortsat har steder, hvor man kan handle og mødes lokalt. På trods af internethandlens eksplosion. Tag rundt i Danmark og se hundreder - om ikke tusinder af steder - hvor det er gået den stik modsatte vej. Lukkede butikker, afvikling af arbejdspladser og almen tristesse," siger Simon Pihl Sørensen og fortæller, hvad han mener har været godt ved otte år med 'Grønt Lys'.

"Flere boliger, flere arbejdspladser, forudsætningen for økonomien til at drive velfærd, sikre liv i vores bydele, uden at vi vel at mærke har krabbet os ind på naturen og det grønne, gamle grimme bygninger er blevet revet ned, og vi har gennemført et enestående samarbejde med Bygningskulturforeningen om bevarelse i alle vedtagne områdelokalplaner," siger han.

Hvad man tabte Sofia Osmani mener til gengæld, at udviklingen har taget overhånd. Hun nævner tre eksempler på, hvad der er gået tabt med 'Grønt Lys'.

"Hele omkalfatringen af Hjortekær fra et grønt område med aktivt landbrug, til et område, hvor der nu er en skyline på begge sider af motorvejen, kan jeg godt se som et tab. Heldigvis fik vi en aftale, der betyder, at to tredjedele af markerne bevares. Det er jeg rigtig glad for - for jeg synes området er unikt," siger hun og giver endnu et eksempel.

"Skovtoften i Virum, hvor seminaret lå tidligere. Den smukke gamle bygning "Eberneser" er nu gemt bag moderne rækkehuse - det synes jeg er ærgerligt. Vi stemte da også imod planerne, da de blev forelagt første gang. Vi måtte bare erkende, at vi blev stemt ned af flertallet - og fremfor at stå og surmule, valgte vi at indgå en aftale, hvor byggeriet trods alt blev trukket lidt væk fra naboerne," siger hun og giver sidste eksempel.

"Endelig er politigrunden i Sorgenfri et eksempel, hvor vi er endt med et byggeri, der kunne været passet bedre ind, hvis skalaerne havde været lidt mindre, og facaden mere åben mod vejen. Her vil jeg ikke fralægge mig et ansvar for, at det endte, hvor det gjorde, men der er samtidig ingen tvivl om, at ejers forventning til byggeriets omfang blev næret af 'Grønt Lys' og det store ønske om vækst, der prægede den periode. De forventninger var svære at skalere ned efterfølgende - og det må vi lære af fremadrettet," siger hun.

For højt på Kanalvej Simon Pihl Sørensen kan også godt finde negative ting ved 'Grønt Lys'.

"Kanalvejsbyggeriet blev for højt, og lokalplanen blev ikke kvalitetssikret i forhold til beboelsen. Vi stillede også ændringsforslag. Omsorgsboligerne på den gamle statsskole er heller ikke vellykket. For begge projekter gælder, at der blev presset voldsomt på planprocessen. I forbindelse med Kanalvejsprojektet blev Microsofts brug for hurtig afklaring brugt og i forbindelse med omsorgsboligerne kommunens behov. Mere tid og mindre pres havde givet bedre løsninger," siger han.

Omvendt ser Sofia Osmani også positive ting, som 'Grønt Lys' har ført med sig.

"Microsoft, Novozymes, Life-læringscenteret og det nye H.C. Ørsted Gymnasium er alt sammen noget, der bidrager til vores udvikling og vores fremtid. Så det handler ikke om vækst på den ene side og totalt byggestop på den anden side. Det handler om balanceret vækst og et konstant fokus på også at værne om kommunens identitet," siger hun.

Pavestolt Når han bliver bedt om at gøre boet op efter otte år med 'Grønt Lys' er Simon Pihl Sørensen tilfreds med resultatet.

"Jeg er pavestolt, fordi uden havde vi været på spanden. Industrien var jo væk. Arbejdspladser var flyttet. Noget skulle ske på de grunde, indtægter skulle jo i kommunekassen. Hvis jeg er ked af noget, er det, at vi i dag ser en omkalfatring af vores fine parcelhusområder med mange, grimme typehuse uden arkitektonisk kvalitet og sans for de omgivelser, de indgår i. Og at vi ikke har fået bygget nok almene boliger. Til gengæld er jeg glad for og stolt over de mange ungdomsboliger, vi får bygget," siger han.

Sofia Osmani mener, at byudviklingen fremover skal have større fokus på borgernes trivsel, så nybyggeriet ikke får en fremmedgørende effekt.

"Vi i Konservative siger ikke, at vi aldrig skal bygge nyt. Men hver gang, vi laver forandringer, skal vi spørge, om det bringer os tættere på det, vi gerne vil være. Det er vigtigt, at vi har et stærkt handelsliv- og erhvervsliv, men også at borgerne trives. Det sidste, tror jeg, forudsætter en menneskelig skala i tingene, hvor man ikke føler sig fremmedgjort. Noget, som jeg synes, der en tendens til i nybyggede områder, fx Ørestaden. Og så er det en værdi, at vi altid har grønne område lige om hjørnet - det skal vi også værne om," siger hun.