?Vi har vi har valgt Erling Jepsens titel, for den siger nærmest bogstaveligt, hvad filmen handler om,? siger Bo hr. Hansen som et svar på den kritik, der har været af filmens titel som for fjollet.I øvrigt fortæller Erling Jepsen ifølge Bo Hr Hansen, at en af hans bedsteforældre havde hørt historien om en kvinde, der var gået i krig og blev opdaget. ?Om det er sandt, ved jeg ikke, men i historiebøgerne optræder to kvinder, der sneg sig ind i hæren af patriotiske grunde, og som deltog i krigen i månedsvis, før de blev opdaget og hjemsendt.? Foto: Maj-Britt Soll Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Skrev den aktuelle storfilm Ernas Krig: 'Vi kan riste en rune over dem, der faldt' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skrev den aktuelle storfilm Ernas Krig: 'Vi kan riste en rune over dem, der faldt'

Virumborger Bo Hr Hansen har sammen med Henrik Ruben Genz skrevet manuskript til filmen Erna i Krig, der havde premiere i sidste uge

Det Grønne Område - 14. november 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Hvis man går rundt og synes, at coronaen er en temmelig træls fætter at bide skeer med, så kan man smutte en tur i biografen og ved selvsyn konstatere, at der har været tider, der var endnu sværere. F.eks. Første Verdenskrig.

Fra 1914-1918 døde 5.000 sønderjyske mænd i skyttegravene og på slagmarken. Sendt i krig for Det Tyske Kejserrige, som Sønderjylland havde tilhørt siden 1864, men som de færreste sønderjyder følte sig som en del af. Og mod England og Frankrig, som de i deres sjæl håbede på ville vinde krigen.

"Omregnet ville det svare til, at 60.000 københavnere var døde. Jeg tror nok, at vi ville have haft en mærkedag, hvis det havde været tilfældet, og jeg synes godt, at vi kan riste en rune over dem, der faldt og mindes de folk, der kæmpede.

Alle sønderjyske familier har på en eller anden måde været mærket af Første Verdenskrig. De kender nogen, der er døde eller er blevet traumatiserede af krigens rædsler," siger virumborgeren Bo Hr. Hansen, der sammen med instruktør Henrik Ruben Genz har skrevet manuskript til filmen Erna i Krig, der havde premiere i sidste uge. Og som også spiller i de lokale biografer, Kinopalæet og Reprise Teatret i Holte.

Flere og flere mænd blev indkaldt mod krigens slutning. Både ældre og mentalt udfordrede mænd som filmens Kalle, der bliver indkaldt til, hvad hans mor er sikker på vil være hans visse død. Og derfor beslutter hun sig for at klæde sig ud som mand og melde sig frivilligt til samme kompagni som sønnen. For at beskytte ham.

Skåret ind til benet Filmen er baseret på forfatteren Erling Jepsens roman af samme navn, der udkom i 2018. Men allerede inden bogen blev sendt på markedet, fik Bo Hr. Hansen tilbud om at skrive manuskript til en filmatisering af romanen. Han har tidligere været manuskriptforfatter på Peter Schønau Fogs filmatisering af Erling Jepsens roman Kunsten at græde i kor. Også den foregår i det Sønderjylland, som Jepsen - på godt og ondt - er opvokset i. Og rundet af.

"Henrik Ruben Genz og jeg gik i gang med at læse og dissekere bogen. Det viste sig, at der var flere temaer, end vi ville kunne få med i en spillefilm, og derfor var vi nødt til at træffe radikale valg. Kondensere og skære helt ind til benet, for romanen tager nogle ordentlige udflugter, som ikke har så meget med hovedplottet at gøre," siger Bo Hr Hansen.

Filmen har derimod en helt klar linje - at skildre krigens grusomhed og en moders ubetingede kærlighed til sin søn.

"Bogen dyrker mere det groteske, end filmen gør, og derfor er der mere stof af hente i bogen for de nysgerrige," siger han.

Erling Jepsen har læst med undervejs og har ifølge manuskriptforfatterne været glad for resultatet.

Det samme har Trine Dyrholm, der spiller den altdominerende hovedrolle som Erna.

"Vi har ikke prøvet direkte at kopiere, hvordan man talte i 1918, men vi undgår at lægge ord, der er for moderne, i munden på skuespillerne.

Vi har bevidst ladet karaktererne tale konkret uden at røbe deres følelser direkte. Og så skal sætningerne kunne forstås af ethvert nutidsmenneske.

For os var det vigtigt at skrive en dialog, der var effektiv og underfundig, med en blanding af den alvor, som vi tænkte, at emnet skulle have," siger Bo Hr. Hansen.

En bestialsk og dyrisk krig Research og psykologisk indsigt skal der til, når man skal beskrive de rædsler og den sorg og angst, som soldaterne gennemlevede.

"Vi har talt med historikere og set krigsfilm. Og jeg er glad for, at vi har fået ros fra en historiker, der siger, at han ikke tidligere har set det så præcist beskrevet, hvordan det er at være i skyttekrig. Det er jeg sgu da lidt stolt af," siger Bo Hr Hansen, der måske i lighed med mange andre var meget klogere på Anden Verdenskrig end på den første, inden han gik i gang med opgaven.

"Det var en meningsløs krig og helt forfærdelig. Så mange unge mænd gik tabt på grund af dumhed og gamle stridigheder om land," siger han.

En ellers positiv filmanmeldelse beklager, at der er for meget nationalisme i filmen.

"Men der må jeg bare sig, at dels har vi nogle soldater, der identificerer sig som danske, og dels bruger Dannebrog som skjold. Det var ret udbredt blandt soldaterne, for ved mødet med englænderne og franskmændene var de bedre beskyttet, hvis de viste et lille syet Dannebrog. Vi lader dem også synge Det Haver Så Nylige Regnet. Den sang var forbudt og er en sang, som sønderjyderne identificerede sig med, da den handler om den tyske overmagt," siger Bo Hr. Hansen.

Ifølge ham er Første Verdenskrig et billede på en meningsløs krig.

"Anden Verdenskrig var en kamp mod ondskab, men denne krig var en bestialsk og dyrisk krig uden mening. Derfor beskæftiger vi os i filmen heller ikke med, hvem der er de gode, og hvem der er de onde. Men med de mennesker, der blev kastet ind i krigen," siger han.