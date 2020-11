Skraldestrejken er afblæst: Se, hvornår affaldet bliver hentet

Konflikten mellem Remondis og deres medarbejdere er løst, og skraldebilerne er på gaden for at indsamle affald, skriver Lyngby-Taarbæk Forsyning på Facebook.

Ekstra sække

Forsyningen skriver, at man har mulighed for at hente en ekstra sæk på genbrugsstationen eller alternativt bruge en plastpose. Og at man meget gerne skal sørge for at lukke den godt til.

"Fire-kammerbeholderen bliver tømt hurtigst muligt, så lad den endelig stå fremme. Har du ekstra plastaffald, kan du sætte det i en klar plastpose oven på beholderen," skriver man.