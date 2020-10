Artiklen: Skraldespandene er svære at ramme: Brugte engangs-mundbind er et problem

Sådan en helt almindelig fredag morgen kl. 07.30 på Virum Station kunne vor læser Peter Sørensen alligevel ikke lade være med at tænke sit og tage mobilen frem. Grunden kan man tænke sig til, ved at kigge på motivet.

"Plast i naturen kan gøre stor skade, og desværre ser vi alt for ofte syge fugle, rådyr og andet, der har maven fuld af plastik og ender med at dø af det," siger hun, der efterlyser en mere effektiv indsamlingsordning for brugte mundbind, der ud over plastik også indeholder aluminium.