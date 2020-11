Skraldemandsstrejke rammer Lyngby-Taarbæk

Fredag i sidste uge blev renovatøren Remondis ramt af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Det skriver Remondis på dens hjemmeside.

Det betyder uafhentede skraldespande i Lyngby-Taarbæk Kommune, fortæller Lyngby-Taarbæk Forsyning på Facebook.

"Vores renovatør, der tømmer 4-kammerbeholder, genanvendelige fraktioner, dagrenovation og kuber, er blevet ramt af en arbejdsnedlæggelse. Kun enkelte biler er på vejene. Det betyder, at der i fredags 6. november ikke blev tømt 4-kammerbeholder ved de planlagte villaer/rækkehuse og heller ikke genanvendelige fraktioner ved boligforeninger," skriver man.

Forsyningen fortæller også, hvad man skal gøre, så længe strejken står på.

"Hvis du plejer at sætte din beholder frem, så lad den gerne stå, så den kan blive tømt, når arbejdet bliver genoptaget. Vores renovatør, Remondis, arbejder på en løsning og håber på at være tilbage i almindelig drift hurtigst muligt," skriver man og fortæller, at man løbende vil opdatere om situationen på Facebook.