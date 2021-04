Se billedserie Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani fik en prøvetur på Højdevej i Virum inden den nye el-skraldebil fortsatte sin rute. Her sammen med formand og næstformand i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Peter Linde og Dorthe la Cour samt direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning, Flemming Horn Nielsen,der også var mødt op for at se den nye vogn i aktion. Foto: Signe Steffensen

Skraldebilernes svar på Tesla skal hente dit madaffald

I sidste uge tog husejerne hul på den nye affaldssorteringsordning, hvor man skal sortere i madaffald og restaffald. Det blev samtidig første dag på arbejde for tre helt nye el-skraldebiler

15. april 2021

Normalt er man ikke i tvivl om, at skraldebilen er på vej. Lyden af de larmende dieselmotorer er et tydeligt signal om, at det er tømningsdag. Men de nye skraldebiler på el nærmest lister sig rundt i kvarteret. Og det er ikke kunne den reducerede larm, der er en fordel. De tre el-skraldebiler forventes at reducere kommunens udledning af CO2 med 40 tons om året.

Lyngby-Taarbæk Kommune er lige nu den kommune i hovedstadsområdet, der har flest el-skraldebiler kørende pr. indbygger. Det var nemlig et krav, da affaldsafhentningen blev sendt i udbud, at Minimum to af skraldevognene skulle køre på el.

Det blev renovationsselskabet Urbaser, der vandt det udbud. Lige nu servicerer de 23 kommuner. Fem af dem i Storkøbenhavn. Her kører der lige nu otte skraldebiler på el og altså tre af dem i Lyngby-Taarbæk. Det fortæller driftsleder hos Urbas Stefan Thirup Bielfeldt.

Indvielse Ibrugtagningen af de nye el-skraldebiler blev fejret ved en lille ceremoni på Højdevej, der ligger på skraldebilens rute.

Her fortalte Stefan Thirup Bielfeldt lidt om de nye biler, der fremover skal hjælpe borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune af med mad- og restaffald fra de ny tokammerskraldespande.

Med til indvielsen var også borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani, direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning, Flemming Horn Nielsen og formand og næstformand i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Peter Linde og Dorthe la Cour.

Bevidst strategi Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani fortæller, at det er en bevidst strategi fra Lyngby-Taarbæk Kommunes side, at man aktivt er med til at påvirke den grønne omstilling gennem sine indkøb, og hun fremhæver, at Lyngby-Taarbæk Kommune lige nu kun bliver overgået af Frederiksberg i antallet af el-skraldebiler. De har nemlig fire.

"Det handler om at skubbe på udviklingen. Det gør vi i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi vil gerne vise den ansvarlighed," siger direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning, Flemming Horn Nielsen.

For Urbas er det da heller ikke nogen lille investering. Det er nemlig sin sag at få sammensat en el-skraldebil, der kan klare at tømme de godt 400 skraldespande, som det kræves på en dag, vel at mærke uden at skulle genoplades. Vognen er sammensat af dele fra Tyskland, Holland og Sverige.

I alt beløber en vogn som den, der denne formiddag kører på Højdevej, sig til 4 millioner kroner. Det er godt en million mere end de skraldebiler, der kører på diesel. Så det er en stor investering, men besparelsen i brændstof vurderes at udligne prisforskellen efter 8-10 år," fortæller Stefan Thirup Bielfeld. Til sammenligning kører en almindelige skraldevogn ca. 1,5 km på en liter diesel.

Så selvom det koster noget ekstra, så ser Urbas, ifølge Stefan Thirup Bielfeld, det som en konkurrencefordel at være "First mover" på det her område.

Nysgerrige borgere De har allerede fået mange positive tilkendegivelser fra borgere, der er nysgerrige på, hvordan de ny skraldebiler virker. Det fortæller Maamar og Solay, der kører lastbilen.

For dem er det også været en helt ny oplevelse. Især fordi både kørsel og tømning larmer markant mindre, hvilket er en stor forbedring af arbejdsmiljøet. Men det har også krævet lidt omskoling. Blandt andet har de været på køreteknisk anlæg, for at lære at køre de nye vogne optimalt, så strømforbruget bliver mindst muligt.

Men ny teknologi kan også være forbundet med børnesygdomme. Både Maamar og Solay har denne kolde aprildag, fundet det ekstra varme undertøj frem. For selvom vognen er funklende ny, så mangler der varme i kabinen i de nye el-skraldebiler. Det er der nu fundet en løsning på i selskabets to andre vogne, så Maamar og Solay satser på at det snar bliver deres tur eller foråret bliver lidt lunere.