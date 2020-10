Gerningsmændene opgav at bryde ind, da lyset blev tændt. Arkivfoto

Artiklen: Skræmte tyve væk: Undgik indbrud ved at tænde lyset

Skræmte tyve væk: Undgik indbrud ved at tænde lyset

Mandag mellem kl. 19.15 og 20.00 hørte en beboer i et hus på Vejporten bankelyde. Det fik beboeren undre sig og tænde lys.

Det viste sig senere, at der havde været forsøg på at bryde terrassedøren op.

Politiet formoder at gerningsmændene er flygtet, da der er gået et lys op for dem, fordi beboeren var hjemme.