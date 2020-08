Forældrerepræsentanter sørger for at åbne og låse lågerne mellem Frilandsmuseet og Kongevejens Skole hver skoledag i sommerhalvåret. Kommunen vil gøre initiativet helårligt og kommunalt. Arkivfoto: Frank S. Pedersen

Skolevejen ved Frilandsmuseet: Plastikbump på IC. Modewegs Vej skal sikre eleverne

Teknik- og Miljøudvalget har bevilget to plastikbump, der skal sørge for lavere fart på I. C. Modewegs Vej, så elever kan krydse den mere sikkert. Det skal de for at nå frem til stien på Frilandsmuseet, som Kongevejens skole bruger som alternativ skolevej. Samtidig vil politikerne gerne gøre initiativet kommunalt.