Skolestart: Næsten tilbage til hverdagen I denne uge var ferien forbi for Lyngby-Taarbæks skoleelever. Og meget tyder på, at de vender tilbage til en næsten normal hverdag. Fredag lempede Sundhedsstyrelsen igen på retningslinjerne for håndtering

Der er grund til optimisme. Forhåbentlig venter der årets nye 0. klasser en næsten normal skoledage. Arkivfoto: Signe Steffensen

skolestart Formanden for Børne-Ungdomsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, Gitte Kjær-Westermann (R), glæder sig over de nye retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen fredag sendte ud til skolerne.

"Vi har fået besked på, at det kun bliver i helt særlige tilfælde, at der lukkes ned, så vi håber, at vi nu kan give børnene en mere normal skoledag. Det har der med sikkerhed også været mange børn, der har set frem til," siger hun.

I praksis betyder Sundhedsstyrelsens lempede retningslinjer, at hjemsendelser kun finder sted ved større smitteudbrud eller andre særlige situationer. Det vil for eksempel være, hvis mere end 30-40 personer på skolen er smittet, ved en superspredningsbegivenhed på skolen eller, hvis der er tale om nye og særligt bekymrende corona-varianter blandt de smittede på skolen.

Samtidig ændres definitionen af, hvem der er nær kontakt til en smittet, når det drejer sig om dagtilbuds-, skole- og uddannelsesområdet.

Med de nye retningslinjer skal man have været under én meter fra en smittet person i 15 minutter eller mere for at blive nær kontakt, og man er heller ikke længere nær kontakt, blot fordi man er i samme stamklasse som en smittet person. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Børn mistrives

"Vi vil meget gerne være med til at få skolegangen tilbage til det normale før coronaepidemien. Vi ved, at det er vigtigt for børns trivsel, at hverdagen er genkendelig. Derfor er vores prioritet at sikre, at skolerne forbliver åbne, så vidt det er muligt," siger læge i Sundhedsstyrelsen, Andreas Rudkjøbing.

Gitte Kjær-Westermann glæder sig over, at der ikke er udsigt til, at vi kommer til at opleve den samme grad af nedlukninger, som vi gjorde før sommerferien.

Men hun er også godt klar over, at alt ikke bare bliver som før lige med det samme.

"Vi kan se på vores tal, at der er mange børn, der er har mistrivedes under corona. Helt konkret har kommunen oplevet en stigning i antallet af børnesager og udgifter til forebyggende indsats aflastning og lignende. Her ligger der et stort opsamlingsarbejde, og det er en problemstilling, vi behandler særskilt i forbindelse med vores budgetopfølgning," siger Gitte Kjær-Westermann.

Fakta

Vaccine

Siden 17. juni har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at 12-15-årige bliver vaccineret mod covid-19. Der er endnu ikke mange færdigvaccinerede i denne gruppe, men godt 35 % har fået deres første stik, og endnu 10 % har booket tid til vaccination.

Sundhedsstyrelsen forventer, at vaccinationen af børn fra 12 år og op vil være med til at forhindre smittespredning på landets grundskoler og reducere behovet for testning, hjemsendelse af skoleklasser og smitteopsporing.