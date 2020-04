Det bliver lidt som første skoledag igen for de skoleklasser, som skal møde i skole nu på fredag. De allerfleste børn har været holdt hjemme siden den 12. marts. Arkivfoto

Skolerne og institutionerne åbner først fredag efter påskeferien

Det sundhedsmæssige skal være helt på plads, før den gradvise åbning træder i kraft. I skolerne undervises børnene fra 0.-5. klasse dagligt i fire lektioner fra kl .8.30-14.00, og undervisningen skal helst foregå udendørs.

Det Grønne Område - 10. april 2020 kl. 13:28 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolerne og daginstitutionerne i Lyngby-Taarbæk Kommune når ikke at blive klar til regeringens gradvise åbning onsdag den 15. april. For de sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige skal være helt på plads, før den lokale åbning kan træde i kraft, fortæller kommunen i et brev, man sendte ud til forældrene Skærtorsdag den 9. april.

"Det tager længere tid at planlægge og organisere åbningen på baggrund af de krav, der de seneste dage er stillet af Sundhedsstyrelsen," skriver kommunen i brevene til henholdsvis forældrene til skolebørnene og daginstitutionsbørnene.

Genåbningen finder sted fredag den 17. april, hvor dagtilbudene og skolerne - altså, SFO, 0.-5. klasse i almenskolen, alle klassetrin på specialskolerne og i gruppeordninger - igen tager imod børnene. Men kun hvis de vel at mærke lever op til Sundhedsstyrelsens krav.

Fjernundervisningen og nødpasningen fortsætter derfor til og med torsdag den 16. april, og her forventer kommunen, at personalet møder fysisk ind på skolerne for at gøre klar tli modtagelsen af børnene på fredag.

Undervisnngsmæssigt vil der fortsat være tale om undervisning efter reglerne om nødundervisning, da den nuværende situation ikke gør det muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.

Der vil primært fokuseres på dansk, matematik og engelsk. Så meget undervisning som muligt kommer til at foregå udendørs i små hold for at leve op til Sundhedsstyrelsens krav. Det

betyder, at der også kan komme til at være fokus på bevægelse og leg, ligesom naturfagsprojekter eller lignende kan indgå i undervisningen.

Der vil dagligt gennemføres fire lektioner i tidsrummet mellem kl. 8:30-14:00.

Fravær skal meldes ind Som udgangspunkt er der mødepligt i skolerne. Hvis børnene ikke møder ind, skal der meldes fravær. Dog kan man som forældre godt anmodes om fritagelse for at møde skole. Men så skal forædene selv varetage undervisningen af deres børn.

For at kunne leve op til sundhedsmyndighedernes krav øges frekvensen af rengøringen i dagtilbud og skoler.

"Derudover vil personalet hjælpe til med den løbende hygiejne, såsom aftørring af dørhåndtag, flader m.m. Kommunen er samtidig i gang med at undersøge mulighederne for at sætte flere håndvaske op udenfor," skriver kommunen til forældrene.

Kortere åbent i dagtilbudene Eftersom det vil kræve flere medarbejdere at leve op til kravene fra Sundhedsstyrelsen, vil åbningstiderne i dagtilbudene blive forkortet.

Kommunens dagtilbud vil holde åbent fra kl. 8:00-15:00. Derudover er der mulighed for nødpasning i tidsrummet 7:00-8:00 og 15:00-17:00 for børn til forældre, der varetager kritiske funktioner samt sårbare børn.

Det vil kun ved forudgående aftale med dagtilbudslederen være muligt at anvende nødpasningen i det angivne tidsrum.

Fortæl om behov for pasning I sit brev til forældrene til i dagtilbud opfordrer kommunen til, at hvert forældrepar melder ind, hvor stort et behov for pasning man har.

"Efterlevelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer kræver meget personale. Det er derfor en stor hjælp for dit barns dagtilbud at vide, hvornår dit barn bliver afleveret og hentet. De fleste forældre har allerede været i kontakt med dagtilbuddet og meldt pasningsbehovet ind frem til 10. maj. Giver dette brev anledning til ændringer i det indmeldte, bedes I kontakte dagtilbuddet på tirsdag den 14. april," skriver kommunen.

I de dagtilbud, hvor der meldes et meget stort pasningsbehov ind, kan det blive nødvendigt for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger at se på løsninger, hvor alle børn ikke kan komme i dagtilbuddet samtidigt, men eventuelt er nødt til at komme i hold.

Kommunen vil foretage en vurdering af dette, når der er et overblik over pasningsbehovet i det enkelte dagtilbud.

Det betyder, at man ikke bare kan aflevere sit barn uden foregående at have meldt barnet til eller have fået en specifik aftalen med institutionens ledelse.

