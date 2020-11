Skoleleder er kommunens nye skolechef

Og nu er Rasmus Mattern Nielsen blevet fastansat som centerchef - efter at have været skoleleder på Fuglsanggårdsskolen i fire år og inden da været ansat inden for skolevæsenet i Ishøj og Gladsaxe.

"Jeg er både meget stolt og glad for at få lov til at stå i spidsen for Center for Uddannelse og Pædagogik i Lyngby-Taarbæk Kommune. Jeg glæder mig til at forsætte med de mange spændende opgaver, der er på området, samt de opgaver der ligger i fremtiden. Jeg ser frem til fortsat at løse disse opgaver i fællesskab med centeret, såvel centralt som decentralt, og ikke mindst på tværs af centre, i det tætte samarbejde, jeg har oplevet i den tid jeg har været konstitueret," siger han i en pressemeddelelse.