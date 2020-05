Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af skolens ledelse, pædagoger og lærere, som i samarbejde med en udendørs arkitekt fra kommunen er i gang med at skitsere ønsker og visioner for den kommende legeplads på Virum Skole.

Send til din ven. X Artiklen: Skolebestyrelsens kamp hjalp: Nu får Virum Skole en ny og større legeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolebestyrelsens kamp hjalp: Nu får Virum Skole en ny og større legeplads

Den gamle inspektørbolig skal nedrives. Arealet kommer til at indgå i den nye legeplads, som ledelsen håber står klar i foråret 2021

Det Grønne Område - 29. maj 2020 kl. 10:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virum Skoles legeplads har længe være til debat. Og ikke mindst skolens bestyrelsen har kæmpet en brav kamp for at få penge til en mere tidssvarende legeplads. Det er lykkedes, for på kommunens budget for 2019 blev der afsat 2,5 millioner kroner til formålet.

Nu kan eleverne se frem til at få et endnu større område at boltre sig på, idet kommunalbestyrelsen ved sit seneste møde den 30. april 2020 nikkede ja til forvaltningens forslag om at nedrive den gamle inspektørbolig. Det koster 0,5 mio. kroner. Og ventes at ske, når skolen holder lukket i sommerferien.

"Vi synes, at det er fint, at inspektørboligen rives ned. Den har ikke været vedligeholdt, og ingen har boet i den de seneste rigtig mange år. Senest har den været brugt af SFO, men i de 12 år, jeg har været her, har den ikke været vedligeholdt. Og jeg tror heller ikke, at den blev det i de 27 år, hvor Torben Steen Nielsen var skoleleder her," siger skoleleder på Virum Skole, Gitte Rasmussen.

Åben for alle Ifølge hende er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af skolens ledelse, pædagoger og lærere, som i samarbejde med en udendørs arkitekt fra Lyngby-Taarbæk Kommune er i gang med at skitsere ønsker og visioner for den kommende legeplads.

"Det har længe været et kæmpe ønske at få en ny pegeplads, og nu glæder vi os over, at det bliver virkelighed," siger Gitte Rasmussen.

Ifølge hende ønsker arbejdsgruppen, at legepladsen skal kunne bruges af både store og små elever, og at udearealerne lægger op til, at man inddrager dem i undervisningen.

"Men vi vil også gerne have, at den skal kunne bruges af folk i området både som legeplads og som et sted, hvor voksne kan træne," siger hun.

"Drømmescenariet er at den kan bruge af alle 24-7," siger Gitte Rasmussen, der håber at den nye legeplads vil kunne indvies i foråret 2021.