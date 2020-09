Se billedserie Formand for skolebestyrelsen på Trongårdsskolen, Mads Wagner, ved den småforvirrede rundkørsel, der også er nabo til en supercykelsti. Foto: Frank S. Pedersen

Skolebestyrelsen på Trongårdsskolen: Skolevejen er farlig

Trongårdsskolen lægger nye skolevejsprojekter til listen, der skal findes penge til i de kommende budgetter

Det Grønne Område - 03. september 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er meget teoretisk", er de mest positive ord skolebestyrelsesformand Mads Wagner kan sætte på det trafikanlæg, som Trongårdsskolen blev udstyret med for to år siden. I sammenhæng med udbygningen af Trongårdsparken har skolen blandt andet fået en minirundkørsel for enden af Trongårdsvej, der skulle gøre det mere sikkert at færdes i området, når de mange nye boliger står færdige.

Men sådan er det ihvertfald ikke nu, mener Mads Wagner og skolebestyrelsen.

"Vi mener, det er anlagt på en måde, så det er farligt for de bløde trafikanter. Det er en alt for lille minirundkørsel, hvor der blandt andet ikke er plads til cykelsti hele vejen rundt, så cyklerne skal ud blandt bilerne på kørebanen for at krydse vejen," peger han, mens vi står ved rundkørslen, der er omgivet af supercykelsti på den ene side og adgang til det nye boligområde og en p-plads til den anden side.

Ingen fodgængerfelter

P-pladsen har været der hele tiden, men er blevet vendt om.

"Men den er lavet, så man skal gå blandt bilerne, for at komme til udgangene, der fører ud til fortovet. Hvis man skal hen til skolen, skal man krydse en blind adgangsvej ned til klubberne og børnehaven og supercykelstien. Men der er ingen markeringer, som hvide striber, hvor man skal gøre det," viser han.

Er mere trafik bedre? Sammen med sin bestyrelse har han haft besøg af både forvaltningen og lokale politikere, så de ved selvsyn kunne se på forholdene, uden dog at blive mødt af den store forståelse.

"Vi fik blandt andet at vide, at det bliver bedre, når udbygningen af Trongårdsparken er færdig, og det nye gymnasium bliver taget i brug. Men jeg kan ikke se, hvordan det skal gøre tingene bedre, der kommer bare mere trafik. Når området er udbygget vil det derudover være mere ubelejligt at ændre forholdene da flere påvirkes, hvorfor det er mere usandsynligt at det vil ske," forudser skolebestyrelsesformanden. Mens en bil tager et venstresving fra Trongårdsvej til Trongårdsparken indenom rundkørslen.

Rigtigt første gang Skolebestyrelsen har opregnet problemerne med det nye trafikanlæg i fem punkter:

1. Rundkørslen er alt for lille og uden separat cykelsti, hvorfor cyklisterne blandes med bilerne på vejbanen

2. Parkeringspladsen er anlagt således at den naturlige gangrute fra biler til indgang skole foregår på parkeringspladsen og ikke på anlagte fortove.

3. Overgang fra parkeringsplads til indgang skole sker på tværs af en supercykelsti, uden markering af fodgængerområde.

4. Overgang fra klub (hvor mange børn parkerer deres cykel) til skole til indgang skole sker på tværs af en supercykelsti, uden markering af fodgængerområde.

5. Dobbeltrettet cykelsti ved rundkørslen der gør at cyklister cykler den forkerte vej rundt i rundkørslen.

"Når vi ny ved, hvor lidt penge der er til projekter som det her, så piner det mig, at det ikke bliver gjort ordentligt fra start. Vi ved godt, at nogle af punkterne er dyre at løse, men andre kunne løses meget hurtigt," mener han, og peger især på de mangle markeringer af fodgængerfelter.

Listen bliver længere Men at forsøge at kommunikere det til kommunen, beskriver han som, "at slå i en pude og i bedste fald spild af tid."

En af de politikere skolebestyrelsen har haft på besøg er formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Sigurd Agersnap (SF).

"Vi har lovet dem, at kvalificere de forslag til forbedringer de peger på, det vil sige sætte priser på, og det vil vi fortsat. Derefter er det op til os politikere at finde penge i budgettet," fortæller han, der ikke kan sætte en tidshorisont på.

"Men det bliver i sammenhæng med de øvrige projekter på listen over de 23 prioriterede skolevejsprojekter, som vi i forvejen skal have med i kommunens budget," slutter han.