Rengøringsassistenterne Mariya, Altan og Rawad står nu for rengøringen på VUC Lyngby sammen med Neshat, der sluttede sig til teamet 1. marts. Pressefoto

Skole talte på knapper - nu gør skolen selv rent

VUC har investeret i maskiner og grej og ansat fire medarbejdere for at få bedre kvalitet i rengøringen.

Det Grønne Område - 22. marts 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Medarbejderne på VUC Lyngby har fået fire nye kolleger i form af rengøringsassistenterne Mariya, Altan og Rawad og Neshat. Det er konsekvensen af, at beregninger viste, at uddannelsesinstitutionen kunne få bedre kvalitet i rengøringen til samme pris, som havde man hyret en firma udefra.

Skolen har derfor også været været ude at investere i støvsugere, rengøringsartikler og en gulvmaskine, så de nye rengøringsassistenter kunnen komme godt fra start 1. februar.

Manden bag idéen er daglig leder af Teknisk Service på VUC Lyngby Henrik Hawtorn Jensen.

Sammen med skolens økonomiafdeling regnede han på det, og nåede frem til, at skolen kan gøre det bedre selv til samme pris, som rengøring koster med et eksternt firma.

Ren win-win "Hver gang man etablerer noget er der jo udgifter. Rengøringsvogne, gulvvaskemaskiner og alt det der har faktisk tjent sig selv hjem det første år, så hvis vi fortsætter mere end et år, er det ren win-win," siger Henrik Hawthorn Jensen i en pressemeddelelse fra VUC Lyngby.

Men formålet er ikke at spare penge. Rektor på skolen Inge Voller forklarer, at ønsket er at bruge ressourcerne bedre, så man får mere kvalitet for pengene frem for at spare:

"Det er ikke en spareøvelse, det er en kvalitetsforbedringsøvelse. Vi kunne få flere timer ud af rengøringen og prioritere arbejdskraften mere fleksibelt og stadig have det samme udgiftsniveau, som vi har i dag." fortæller rektor Inge Voller i pressemeddelelsen.

En del af fælleskabet De fire nye stillinger hos VUC Lyngby skal, udover at sikre højere kvalitet af rengøringen, styrke samarbejdet mellem rengøringen og resten af skolens medarbejdere.

I det nye samarbejde er der ifølge Henrik til gengæld noget at spare:

"Jeg sparer sådan set et led, for nu kan jeg gå direkte til vores rengøringsfolk. Vi er jo alle sammen kollegaer nu. Lærerne er jo også kolleger med rengøringen, så de kan også tillade sig at gå direkte til dem. Jeg synes vi vinder rigtig meget ved det." fortæller Henrik Hawthorn Jensen.

Spørger man rengøringsassistenten Mariya Kostadinova, er hun allerede faldet godt:

"Jeg er så glad for at være på VUC. Lige fra starten har det fungeret rigtig godt i vores team, så jeg glæder mig til at møde resten af mine nye kolleger og selvfølgelig til, at eleverne kommer tilbage på skoen," fortæller Mariya Kostadinova. jesl