Skøjteløb på Lyngby Sø

Mennesket har til alle tider løbet på skøjter, og de første skøjter af dyreknogler menes at stamme fra tiden før Kristi fødsel. Oprindeligt var skøjteløb en form for transport, og først senere blev det en folkelig fornøjelse og en sportsgren.

Mindre kan dog også gøre det. Lyngby-Taarbæks søer og vandhuller har ofte været så frosne, at det har været muligt at færdes på isen, som vi også har oplevet det for nyligt.