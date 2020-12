Skød fyrværkeri af mod busser i Lyngby

To-tre unge mænd kastede søndag eftermiddag fyrværkeri efter nogle af de busser, der holdt parkeret på Jernbanepladsen ud for Netto, og at der var hørt et stort brag under den ene bus. Det var en buschauffør, der anmeldte hændelsen klokken 16.31 til Nordsjællands Politi, hvorefter en patrulje kørte til stedet. Personerne var dog i mellemtiden forsvundet fra stedet. De, der kastede fyrværkeriet, beskrives som unge mænd af anden etnisk herkomst end dansk.