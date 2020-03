Skoda viste sig at være et godt valg, da Allan Lindberg for 25 år siden kastede sig ind i bilbranchen. I baggrunden ses den røde Mustang som bliver luftet når vejret er til det. Foto Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: Skoda viste sig at være en Superb satsning for Allan Lindberg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoda viste sig at være en Superb satsning for Allan Lindberg

Allan Lindberg var 25 år, da han blev ansat hos Virum Motor Co på Grønnevej. Det er 25 år siden i år, og i dag er han direktør og indehaver

af hele forretningen

Det Grønne Område - 07. marts 2020 kl. 18:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indehaver af Virum Motor Co, Allan Lindberg, har været vild med biler, så længe han kan huske.

Kørekortet kom i hus, så snart han fyldte 18 år og stort set samtidig erhvervede han sig sin første bil en ARO 4 x 4 med kaleche. Der var plads til et surfboard og masser af ungdommelig attitude.

"Jeg havde endda fået bygget min forældres stuehøjtaler ind i bilen," husker Allan Lindberg, der også kan prale med, at han dengang havde en matchende frisure med langt krøllet surferhår.

"Jeg har altid haft en forkærlighed for biler med et sporty udtryk," siger han og sender et varmt blik i retning af den røde mustang, der lige nu er en del af udstillingen hos Virum Motor sammen med et par andre smukke klassikere.

Allan Lindberg er oprindeligt butiksuddannet, men interessen for biler trak ham hurtigt i den retning. Faktisk stod han med to jobtilbud på hånden. Et hos Volkswagen og et hos Mazda.

Han valgte det første. Og synes selv, at han var ret heldig med den beslutning.

I 2003 var der gang i en større omstrukturering hos Volkswagen, og også i Virum var der gang i forandringerne på Grønnevej, hvor en af de tidligere ejere af Virum Motor Co trådte ud af ejerkredsen, og Allan Lindberg blev tilbudt at købe sig ind. Det takkede han ja til. Samtidig blev forretningen officiel Skodaforhandler.

Så Skoda er i den grad et mærke, som forretningen er vokset med.

Fra praktisk til luksuriøs "Det var en god mulighed at skulle starte et helt nyt mærke op, og lære produktet at kende. I starten var det Skoda Fabia og Skoda Octavia, der blev forhandlet, og der måtte man ligesom få det bedste mulige ud af det man havde.

Dengang var Skoda et mærke, der hovedsageligt appellerede til ældre bilister, og det kom der en del sjove historier ud af. F.eks. kan han huske, at der var en ældre dame, der kom ned på værkstedet, fordi hendes taskeholder var gået i stykker.

Det viste sig, at det var bilens choker, der permanent havde været trukket ud, men nu var blevet skubbet ind. Og Allan Lindberg har flere gode historier i ærmet. For der kommer en del, når man har været i den samme forretning i 25 år.

Men det er også en periode, hvor der er sket utroligt meget med brandet Skoda.

Tidligere var Skoda ikke en typisk firmabil. Men det er det jo i dag og Allan Lindberg ville selv foretrække en Skoda Superb frem for en Volkswagen Passat.

"Jeg synes, at Passaten er lidt kedelig. Men jeg er selvfølgelig også lidt farvet," siger han og griner.

Men der er noget om snakken, for Skoda har for længst fået vasket det lidt kedelige image af sig, og den yngre generation kan ikke huske start 80'ernes firkantede biler med meget beskeden motorkraft.

"Faktisk har vi en del tidligere SAAB kunder, der nu kigger vores vej, fordi man netop får rigtig god kvalitet for pengene," siger Allan Lindberg.

Altid bilsælger Hvis man spørger, hvad han selv kører i lige nu, så er svaret en Skoda Superb, men det kan ændre sig på få dage.

"Min bil er altid til salg, så det er sjældent, jeg når at få et meget personligt f forhold til dem," konstaterer han med et smil.

I følge hans kone Vibeke Lindberg har han typisk en plastikpose i bagagerummet med personlige ting, og så kan sælgerne let flytte posen fra et bagagerum til et andet, hvis bilen pludselig indgår i en handel.

Den første Skoda han selv ejede, var i øvrigt en Skoda Felicia Cabriolet. Den selvsamme bil, som Vibeke og Allan Lindberg kørte i til deres bryllup i 2003. En bil som han i øvrigt senere solgte til en kunde, fordi kunden bare måtte eje den.

Fortid og fremtid Da Virum Motor Co åbnede i 1952, var det i bogstavelig forstand på en mark i Virum. Siden voksede den nye forstad op omkring forretningen. I dag har Virum Motor bygget så meget ud, som omgivelserne tillader.

Da Allan Lindberg blev partner, var de 24 ansatte. I dag er de næsten det dobbelte.

I mellemtiden har Allan Lindberg overtaget hele forretningen, der ud over værkstedet på matriklen også tæller et pladeværksted på Virumgade 31. Desuden har de også biludlejning og et malerværksted i Vedbæk.

Værkstedet, der er et autoriseret Volkswagen, Skoda og Seat værksted er netop blevet opgraderet, så det er gearet til elbiler, og i løbet af marts skal der sættes solpaneler op på taget, så de også selv kan levere energi til de nye ladestandere.

For elbilerne er på vej også hos Skoda, der i løbet af 2020 lancerer en Citigo elbil og en Superb og Octavia model som hybridbil.

Men selvom Allan Lindberg har fast fokus på nye tendenser, så har han også en særlig forkærlighed for ældre biler.

Han er medlem af dansk veteranbil klub, og ud over den røde Mustang har han også en original Vespa. Begge dele er lige nu i vinterhi, men når vejret igen er tørt og klart, så starter han gerne den røde Mustang og inviterer børnene på cruise langs strandvejen og en is i Skovshoved Havn.

Men håret det blafrer ikke længere surfersmart i vinden. Det er nu klippet i den praktiske "frisure", man ser hos en del mænd omkring de 50. Allan Lindbergs 25 år hos Skoda, hans 50-års fødselsdag og Skoda-mærkets 125-års jubilæum blev markeret med en reception fredag den 6. marts.