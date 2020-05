Se billedserie Jørgen Kissmeyers pensionisttilværelse har budt på langt flere hovedbrud, end han havde drømt om, fordi skimmelsvamp på badeværelset i hans ejerlejlighed har ført til strid med Lyngby-Taarbæk Kommune og ejendommens ejerforening. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Skimmelsvamp-sag gør tilværelsen sur for Jørgen og Birthe: Har kostet ægteparret 400.000 kr.

For ægteparret Jørgen og Birthe Kissmeyer har deres skimmelsvampsag haft store økonomiske og psykiske omkostninger. Jørgen Kissmeyer mener, at Lyngby-Taarbæk Kommune frasiger sig ansvaret

Det Grønne Område - 25. maj 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra at være kilde til fast indtægt i pensionisttilværelsen er ægteparret Jørgen og Birthe Kissmeyers skimmelsvampramte ejerlejlighed på Ulrikkenborg Allé blevet en hovedpine af en udgift.

Pengene er gået til advokater, unødvendig renovering og tabt husleje i en kamp med både ejerforeningen og Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Vi havde planer om at leje lejligheden ud i nogle år, men de planer er skrinlagt. Når sagen er overstået, vil vi i stedet forsøge at sælge lejligheden og finde et andet sted," siger Jørgen Kissmeyer og fortæller, at parret overtog lejligheden fra hans svigermor.

Jørgen Kissmeyer vurderer, at sagen har kostet ægteparret cirka 400.000 kroner.

Kritik af kommunen På trods af en nærliggende risiko for helbredsgener ved at opholde sig i Jørgen og Birthe Kissmeyers lejlighed valgte Lyngby-Taarbæk Kommune hverken at kondemnere eller genhuse. Ægteparret fik i stedet et påbud om at udbedre skimmelsvampen, ellers ville de blive politianmeldt.

Det til trods for, at undersøgelser viste, at årsagen til skimmelsvampen er tagkonstruktionen, som er ejerforeningens ansvar.

Sagen minder om Ellen Aastrups sag, som Det Grønne Område har tidligere har skrevet om.

Bygningsingeniør og rådgiver for borgere i sager om skimmelsvamp, Ricky Berner, kritiserer andetsteds i Det Grønne Område Lyngby-Taarbæk Kommune for at modarbejde ægteparret og for at ville smyge sig uden om den regning, som de retmæssigt bør betale.

Lyngby-Taarbæk Kommune mener dog fortsat, at man har handlet korrekt. Det kan også læses i dagens avis.

Skimmelsvampen i Jørgen og Birthe Kissmeyers lejlighed har betydet, at de ad flere omgange har måtte betale for at få skimmelsvampen fjernet. Også selv om undersøgelser har vist, at skimmelsvampen kommer fra taget, som er ejerforeningens ansvar. Et flere års langt tovtrækkeri har dog ført til, at ejerforeningen nu omsider har udbedret skaderne.

"Vi er pensionister, og vi har brugt rigtig mange penge på denne her sag. Vi havde regnet med at kunne leve af indkomsten fra lejligheden sammen med vores folkepension. Men i stedet har sagen kostet både en masse tid, besvær og penge," siger Jørgen Kissmeyer.

En undersøgelse fra Teknologisk Institut fastslog, at der var skimmelsvamp i loftet på badeværelset i lejligheden, og at omfanget "vurderes at kunne påvirke indeklimaet".

Lyngby-Taarbæk Kommune bad efterfølgende instituttet om at vurdere, hvorvidt påvirkningen "kan udgøre en sundhedsfare, en nærliggende sundhedsfare eller ej", som man skriver i en mailkorrespondance, som Det Grønne Område er i besiddelse af.

Årsagen er, at kommunen kun kan nedlægge forbud mod at bo i lejligheden, hvis der er en sundhedsfare, skriver forvaltningen.

Risiko for helbredsgener Teknologisk Institut tager i undersøgelsen det forbehold, at der ikke er sket "en fuld afklaring af omfanget", men vurderer så, at der er "nærliggende risiko for helbredsgener".

Ifølge Transport- og Boligministeriet har kommunalbestyrelser tilsyns- og handlepligt i forbindelse med sundhedsfarlige boliger, hvis man forholder sig til byfornyelsesloven. Ejere har ligeledes ifølge loven krav på genhusning, hvis der af kommunen nedlægges forbud mod at bo i boliger pga. sundhedsfare.

Lyngby-Taarbæk Kommune undersøgte hverken omfanget af skimmelsvampen i Jørgen Kissmeyers ejerlejlighed eller sundhedsfaren nærmere. Kommunen nedlagde heller ikke forbud mod at bo i lejligheden, såkaldt kondemnering, og derfor blev Jørgen og Birthe Kissmeyer heller ikke genhuset. Kommunen vurderede, at den gældende lov var byggeloven, hvor ejere eller ejerforeningen skal udbedre skimmelsvampen, og hvor kommunen ikke er forpligtet til at genhuse.

Ægteparret fik derfor et påbud om at udbedre skimmelsvampen. Ellers ville man blive politianmeldt. Jørgen og Birthe Kissmeyers ejerforening endte dog med at betale for udbedring af skimmelsvampen.

"Det er ikke rimeligt, at kommunen frasiger sig ansvaret. Vi aner jo ikke, hvad man gør i sådan en situation. Og tømrermesteren, der sørgede for, at vi efterlevede påbuddet, sagde, at årsagen til skimmelsvampen ikke er noget, som vi kunne udbedre, da det ikke var vores ansvar," siger Jørgen Kissmeyer.

Jørgen Kissmeyer fortæller, at sagen har haft store økonomiske og psykiske konsekvenser for ægteparret.

"Sagen har budt på mange ærgrelser og har psykisk fyldt rigtig meget. Det er også gået ud over vores opsparing, for det har tæret hårdt på vores ressourcer," fortæller han.

