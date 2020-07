Peter Roed og Louise Bomholtz har startet Familiebroen, som med videoer hjælper familier i krise. Pressefoto

Skilsmisse-hjælp: Gymnasie-venner går sammen om at rådgive familier i krise

De to gymnasievenner Peter Roed og Louise Bomholtz bruger deres respektive faglighed på videorådgivningen Familiebroen.dk, som hjælper med vejledning i skilsmissesager og sager om børn

Det Grønne Område - 15. juli 2020 kl. 06:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter ikke at have set hinanden i 20 år endte et tilfældigt møde på Letz Sushi mellem to gymnasievenner med at blive en hjælp til familier i krise.

Familiebroen, hedder hjælpen - og hjemmesiden - hvor man kan få videoråd og vejledning i skilsmissesager og sager om børn.

Og de to gymnasievenner hedder Peter Roed og Louise Bomholtz. Han er indehaver af Rådgivningsfirmaet Kriseramt Far, og hun er familieadvokat og partner i BFA Law. De er desuden begge uddannet mediator og arbejder fra kontor i hjertet af Lyngby.

Spørgsmål og svar "Folk, som ender i sager om for eksempel samvær og skilsmisse, finder det svært at vide, hvad man skal gøre. Vi prøver at give dem svar med videoerne. Spørgsmålene, som vi får, er ofte om de samme ting, og dem vil vi give svar på. Vi fortæller også om typiske misforståelser og giver afklaring. Vi giver en guide rundt på de forskellige områder. Og så har vi lavet det lidt dialog-agtigt, så vi diskuterer nogle af tingene, og stiller de spørgsmål til hinanden, som folk typisk måtte have," siger Peter Roed.

"Skilsmisseraten er fortsat høj, og mange par går fra hinanden. Ofte er der børn involveret i bruddet, og det kan være meget smertefuldt. Mange oplever, at det er vanskeligt at få overblik over, hvad det er, man egentlig skal have styr på, når man ikke længere skal være sammen, og det kan være en jungle at finde relevant information på nettet", siger Louise Bomholtz.

Altid ved hånden De to gymnasievenner mødtes tilfældigt på en restaurant i Lyngby. Og de fandt ud af, at de med hver deres faglighed havde samme interessefelt.

"Jeg er ikke advokat, jeg er rådgiver og partsrepræsentant i Familieretshuset og kommunen. Og Louise har så den anden del, hvor hun er i retten. Vi ville lave videoer, og det blev endnu mere oplagt i forbindelse med covid-19, hvor folk ikke mødes, for så er det bare en bonus, at folk kan få hjælp på denne måde," siger han og fortæller, at video-mediet giver den fordel, at hjælpen er tilgængelig døgnet rundt.

"I stedet for at skulle tage fat i en masse forskellige personer for at få svar på sine spørgsmål, kan du med videoerne få alle svarene 24-7. Det er også meningen, at der fremadrettet skal komme en børnesagkyndig, som skal lave videoer om hendes område," siger Peter Roed.

"Vi oplever, at der er et stort behov for at få helt basale råd i starten, forstå systemet, og hvordan man kommer bedst fra start i processen. Tanken med Familiebroen er derfor, at man kan sidde, hvor og hvornår det passer én bedst, og via vores videoer få råd og vejledning. Det digitale medie fylder alt i vores hverdag, og alligevel er der ingen, som endnu har skabt samme type platform for viden på dette område", siger Louise Bomholtz.

En god start Peter Roed fortæller, hvad han håber, at Familiebroen kan bidrage med.

"Vi håber, at der er en masse familier, der kan blive hjulpet og komme et skridt videre i den rigtige retning i starten af en sag. For eksempel ikke få sendt en ansøgning på mail til Familieretshuset, for så en uge senere at få at vide, at den skulle være sendt som digital post," siger han.

I løbet af året forventer de to, at projektet udvides, så det også omfatter råd og vejledning på andre familieområder end kun i skilsmissesituationer.

Læs mere og få en forsmag på videoerne på www.familiebroen.dk