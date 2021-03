Skidne æg og lam på borde

Hårdkogte æg blev også brugt til at lege med, og en af påskens populære lege var at "trille æg" ned ad en bakke, og fik man klinket en andens æg, og skallen krakelerede, så havde man vundet dette æg.

Påskelammet

Ud over æg er en anden klassiker på påskebordet lammesteg. Det har rødder lang tilbage i tiden og er en del af fortællingen om lammet som et symbol på Jesus. Tidligere var lammesteg dog ikke en almindelig påskespise, for det var vanskeligt at skaffe lammekød så tidligt på året.