Sker der noget: Delebilordning har foreløbig ventet 14 måneder på svar fra kommunen

"14 måneder har åbenbart ikke været nok for kommunen, for firmaet har endnu ikke fået svar. Det, vi ønsker, er enten pladser, hvor der er el-ladere, eller pladser, hvor man fritager dele-bilerne for p-afgift. Det kan vi ikke få svar på, men da vi oplever stor efterspørgsel på vores dele-biler fra folk i Lyngby, har vi udvidet vores service i Lyngby, så man nu kan parkere i området bag ved Ulrikkenborg Plads og Chr. X. Allé, hvor der ikke er tidsbegrænset parkering," siger Thomas Heltborg Juul.

For firmaet har endnu intet hørt. Hvilket ifølge direktøren er aldeles usædvanligt. Til sammenligning tog det fire uger at få et positivt svar fra Roskilde Kommune og seks uger fra Aarhus.

14 måneder. Så lang tid er der gået, siden direktør Thomas Heltborg Juul fra GreenMobility første gang henvendte sig til kommunen for at høre, om firmaets delebiler kunne få reserveret et par p-pladser i centrum af Lyngby.

Politiker: Vi burde have gjort det bedre

GreenMobility har 400 delebiler, hvoraf i gennemsnit 20 af dem holder i Lyngby.

"Måske kommer vi til at inddrage hele Lyngby på et tidspunkt, hvis kommunen vil samarbejde. Indtil videre har de været over et år om at svare på, om vi kan være i bymidten. Det undrer mig meget, at man ønsker at være en grøn kommune, men er den eneste kommune i hovedstadsområdet, der ikke har en el-lade-stander," siger han.

Formanden for kommunens Teknik- og miljøudvalg Sigurd Agersnap (SF) skriver på sin hjemmeside, at han arbejder for at få kommunen i den grønne førertrøje. Klimakampen er vores generations vigtigste politiske kamp, og den kræver en vedholdende indsats på alle niveauer, står der blandt andet at læse.

Og han er på ingen måde tilfreds med, at kommunen ikke bakker op om delebiler og etablerer el-lade-standere i byen. Og den meget lange sagsbehandlingstid er heller ikke noget, han er stolt over.

"Jeg har prøvet at presse på, om vi kunne tage en beslutning. Jeg er enig i, at det har taget for lang tid," siger han.

Firmaet GoGreen har ligeledes kontaktet kommunen, fordi de ønsker at få delebiler/elbiler til kommunen.

"Begge henvendelser og andre har været oppe i udvalget, hvor et flertal besluttede, at man skulle lave en fælles parkeringsanalyse og en fælles oversigt over de forskellige deleordninger. Beslutningen blev taget i foråret 2019, og forvaltningen sagde, at de ville vende tilbage med anbefalinger i august. Jeg håber, at de snart kommer med deres anbefaling, men min tilgang var også dengang, at vi bare skulle komme i gang. Vi har for mange p-pladser i Lyngby centrum, så vi kunne godt reservere nogle til delebilerne," siger han.