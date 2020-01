Det er langt fra første gang, at vi har skrevet om en mulig etableringen af en skaterbane. Foto: Signe Steffensen

Skaterbane i Virum: Skuffede naboer - men glade skatere

Trods protester fra naboerne har lokalpolitikerne besluttet at placere ramper og andre forhindringer på Grønningen ved Virumgård.

Det Grønne Område - 17. januar 2020 kl. 10:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De læsere, der har fulgt med i nærværende avis de seneste 11 år, vil vide, at ideen om at etablere en lokal skaterbane langt fra er ny. For det har faktisk været lige ved og næsten et par gange. I flere år var arealet mellem Virumhallen og S-togsbanen i spil. Men i sidste ende blev planerne efter flere års diskussion droppet, da naturklagenævnet meddelte, at det ville være i strid med lokalplanen for området. I 2013 opførte ungdomsskolen så et skaterområde med ramper på Gyrithe Lemchesvej, men da de skulle flytte, blev banen nedlagt igen i 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune regner dog med, at en minirampe med indbygget klatrevæg og et par af forhindringerne kan genbruges, når der nu skal etableres en bane på Virumgårds Jorde. Det vedtog kommunalbestyrelsen nemlig på deres seneste møde, og det glæder Lyngby-Taarbæks borgmester Sofie Osmani: "Jeg ser frem til, at vi fremover kan tilbyde en skaterbane til kommunens børn og unge, så de ud over muligheden for at bruge baner i andre kommuner også kan dyrke deres hobby lokalt. Med skaterbanen håber jeg, at vi får skabt et uformelt uderum for byens skatere - og vi vil gøre meget ud at skabe både tryghed og identitet til pladsen." Arealet Grønningen ligger centralt i forhold til offentlig transport og tæt på både folkeskoler, ungdomsklubber og Virum Gymnasium samt andre idræts- og fritidsfaciliter, som benyttes af kommunens børn og unge - bl.a. tre store fodboldbaner, herunder en kunstgræsbane på Virumgårds Jorde og Ungdomsskolen, som har til huse på Fuglsanggårdsskolen i Virum.

Konkret forslag Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mette Schmidt Olsen, fortæller, at ideen stammer fra to lokale borgere, som henvendte sig med et ønske om en lokal skaterbane. Den ene med en konkret idé til en skaterbane på det ellers ubrugte areal Grønningen på Virumgårds Jorde. ”Skaterbanen støtter perfekt op om kommunens nye Idræts- og Bevægelsesstrategi, hvor vi netop i fællesskab med foreninger og idrætsudøvere i kommunen har valgt et særligt fokusområde; at skabe 'Attraktive idrætsanlæg og uderum' herunder 'Udemiljøer med streetfaciliteter'. Jeg håber, at vi med skaterbanen får skabt et rum til både motion og sociale fællesskaber for børn og unge - både de børn og unge som allerede skater i klubber, foreninger eller i Ungdomsskolen, og dem som skater selv eller sammen med venner og familie," siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mette Schmidt Olsen i en pressemeddelelse. Banen forventes at stå klar i løbet af sommeren 2020. Arealet kommer til at rumme en minirampe og 1-2 skateboard obstacles. I forbindelse med etablering af banen bevares afskærmningen til de nærmeste naboer. I sammenhæng med banen etableres en væg til streetart samt borde, bænke og skraldespande.

Protester mod mere støj Etableringen af banen sker med dispensation fra den gældende lokalplan. Dispensationen blevet givet af Byplanudvalget tidligere i december med den begrundelse, at 'ansøgte ikke vil ændre væsentligt på områdets karakter'. Forud for dispensationen har der været en naboorientering i området. Planerne førte til protester fra beboere på Valmuemarken og fra boligforeningerne Sorgenfri AB Sorgenfri, SorgenfrivangII og LAB Virumgaard. Protesterne går på, at der allerede er et øget støjproblem i området fra boldbanerne, knallertkørsel på stierne og omfartsvejen. Problemet vil ikke blive mindre iørefaldende, når man fælder endnu mere af beplantningen og samtidig inviterer skaterne ind. Det har dog ikke påvirket politikerne, der bortset fra projektets graffitivæg er helt enige om projektet, der kan stå færdig allerede i 2020. Venstre har kæmpet imod graffitivæggen, men er blevet stemt ned af de øvrige partier.

Klar i sensommeren Det forventes, at skaterbanen kan være klar til indvielse sidst på sommeren. I første omgang skal der ikke være lys på banen, der er offentlig tilgængelig fra områdets stier. Ifølge kommunale beregninger kommet det til at koste 515.000 kroner at etablere og 47.000 kroner årligt at vedligeholde banen. Penge som hovedsageligt kommer fa 'Puljen til udmøntning af Idræts- og Bevægelsesstrategien'.