Skal til Uerdingen: 'Gus' går i store danskeres fodspor

Lyngby ville gerne have beholdt Gustav Marcussen, men dels vil 'Gus' gerne udleve drømmen om et udlandseventyr, dels er klubbens økonomiske politik at tjene penge på salg af unge talenter til udlandet.

"Nu får jeg muligheden for at forfølge drømmen om at prøve kræfter med udlandet. Det bliver spændende, men også lidt skræmmende at komme alene til et andet land. Samtidig er det vemodigt at forlade sin hjerteklub, men jeg håber på et tidspunkt at vende tilbage og spille i den blå trøje", siger Gustav Marcussen.