Skal til Solrød Strand: Marcus Rindshøj siger farvel tli sin barndomsklub

Landsholdsspilleren forlader Lyngby Badminton Klub til fordel for Solrød Strand

Marcus Rindshøj har været en ombejlet herre efter sin debut som U19-landsholdsspiller i badminton. Han har blandt andet været i dialog med Gentofte, men endte med at vælge Solrød Strand, der har kvalificeret sig til årets Final 4.

"Marcus har spillet i Lyngby hele sin ungdom, og vi ville naturligvis gerne have beholdt ham her. Men skal han helt op på topniveau, skal han skifte til en ligaklub med et professionelt træningsmiljø. Så skiftet sker med klubbens velsignelse, men vi vil selvfølgelig sige velkommen tilbage, hvis klubskiftet ikke bliver en succes", siger Toke Hougaard, formand i Lyngby Badminton Klub.