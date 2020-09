Skal spille om medaljer: Lyngbys herrer klemte sig ind i det fine selskab

Det betød, at alle Gentoftes spillere måtte rykke en plads op i hierarkiet, og at førstereserven skulle på banen. Kampen måtte udsættes halvanden time på grund af regnvejr, og da spillet kom i gang, måtte Frederik Løchte Nielsen konstatere, at godt nok var han sluppet for Christian Sigsgaard, men at August Holmgren var af samme kaliber. Det blev en flot kamp, selv om spillerne undervejs havde svært ved at finde fodfæste på det glatte underlag. August Holmgren vandt første sæt 6-4, inden Frederik Løchte i andet sæt bragte sig i front 4-2. August Holmgren brød tilbage, udlignede til 4-4, og ved stillingen 6-5 til Gentofte-spilleren sendte Frederik Løchte nogle nemme bolde i nettet, så Holmgren vandt 7-5.