Skal forberede letbanens tunnel under viadukten: Læs, hvornår det larmer og vibrerer

Området mellem Lehwaldsvej og Buddingevej skal forstærkes, så letbanen kan få en tunnel under omfartsvejen og togsporene ved viadukten.

27. november 2020

Fra starten af december og en måned frem kommer det på hverdage fra 7 til 22 og lørdag morgen kl. 7 til 14 til at larme og vibrere noget så grundigt i boligområdet ved viadukten på Buddingevej.

For her går letbaneselskabet i gang med først at stabilisere området og siden sikre det med store sekantpæle af beton i området for enden af Lehwaldsvej og ned mod Buddingevej, hvor indkørslen til letbanetunnelen under viadukten vil være at finde.

Det er denne indkørsel, letbaneselskabet nu går i gang med

"I første omgang skal vi forstærke området, så vi kan fjerne jorden. I dag skråner området ned mod Buddingevej, men i fremtiden vil niveauforskellen blive mere lodret, og derfor er der brug for at forstærke niveauforskellen med spuns, jordankre og sekantpæle. For at kunne gøre dette skal vi blandt andet etablere en 'sandpude' foran området som arbejdsområde," forklarer man hos Hovedstadens Letbane.

Dette arbejde er man gået i gang med i starten af november. Arbejdet med at etablere arbejdsområdet med sandpuden foregår inden for almindelig arbejdstid mellem 7 og 18 på hverdage.

Støj og vibrationer Når arbejdsområdet er etableret, starter arbejdet med sekantpælene, og det sker forventeligt i starten af december 2020.

"Arbejdet med sekantpæle kommer desværre til at støje, ligesom man vil kunne mærke vibrationer fra arbejdet, hvis man bor tæt på det. Arbejdet forventes udført i december 2020 og januar 2021 og foregår i hverdagene kl. 7 til 22. Dog tilstræber vi at udføre det mest støjende arbejde inden kl. 18. Derudover forventes arbejde om lørdagen kl. 7 til 14," forklarer Hovedstadens Letbane:

"I hele arbejdstiden kan man opleve gener fra lastbiler og andre arbejdskøretøjer til og fra området. Det støjende arbejde med sekantpæle forventes afsluttet i slutningen af januar 2021."

Arbejdsarealet til sandpuden og sekantpæle-arbejdet betyder, at viadukten fortsat vil være lukket for almindelig biltrafik frem til starten af 2021.

Forventede arbejdsperioder i oktober 2020 til januar 2021

Det mest støjende arbejde forventes udført inden for almindelig arbejdstid, som er hverdage kl. 7 til 18 samt lørdage kl. 7-14. Dog har vi i december og januar mulighed for at fortsætte det støjende arbejde frem til kl. 22 på hverdage.

Der er tale om følgende typer af arbejde:

Støjende arbejde - f.eks. opskæring af spor, etablering af spuns mv.

Mindre støjende arbejde - f.eks. betonstøbning mv.

Ikke støjende arbejde - f.eks. omlægning af kabler mv.

Frem til 6. december 2020: Mindre støjende arbejde i dagtimerne, hvor vi etablerer arbejdsområdet med en sandpude ud mod Buddingevej.

7. december 2020 til 20. december 2020: Støjende arbejde mellem kl. 7 og 22 i hverdagene samt mellem 7 og 14 om lørdagen - dog udføres det mest støjende arbejde så vidt muligt kun frem til kl. 18. Området forstærkes med sekantpæle, og der vil være arbejdskørsel til og fra området.

21. december 2020 til 1. januar 2021: Arbejdspause hen over julen og nytåret.

2. januar 2021 til 22. januar 2021: Støjende arbejde mellem kl. 7 og 22 i hverdagene samt mellem 7 og 14 om lørdagen - dog udføres det mest støjende arbejde så vidt muligt kun frem til kl. 18. Området forstærkes med sekantpæle, og der vil være arbejdskørsel til og fra området.

