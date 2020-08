Der bliver rødt lys for en del af beboerne på Buddingevej. Beboerkørsel vil ikke være tilladt ind til en halv snes af de ulige numre i op til to måneder. Foto: Lars Schmidt

Skal finde nye P-pladser: Beboere afskæres fra at køre ind til deres boliger

Sikkerheden skal styrkes ved udgravningerne på Buddingevej, og derfor må en lang række beboere i en periode på et par måneder ikke køre i bil ind til deres boliger.

Det Grønne Område - 26. august 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt

Sikkerheden for gravearbejderne har ikke været helt i top ved udgravningerne på Buddingevej.

Det måtte en medarbejder hos entreprenøren sande før sommerferien, hvor han kunne takke sin lynsnarhed og sin hjelm for, at han ikke kom voldsomt til skade, da en en wire rev sig løs.

Netop for at nedsætte risikoen for arbejdsulykker har entreprenøren Barslund og Lyngby-Taarbæk Forsyning besluttet, at der skal skabe plads og rum for maskinel og materialer, og det får mærkbare konsekvenser for beboerne i en halv snes af boligerne på Buddingevej. Og det i op til to måneder.

Barslund har meddelt beboerne på Buddingevej 15-23B, at de frem til slutningen af oktober ikke vil kunne komme i bil ind til deres indkørsler, og at de derfor skal finde parkering andre steder i området i hele perioden.

Og det er selvsagt ikke faldet i god jord. På Facebook - i den lokale gruppe Konges Lyngby og Letbanen - har rejst sig en mindre shitsstorm, efter at en af beboerne, Henrik Mini Wendel Nielsen skrev:

"Så er man en af de 12 heldige ejendomme, som har fået besked fra Barslund A/S, som arbejder på Buddingevej, at vi de kommende 2 måneder ikke kan køre til vores ejendomme pga gravearbejde. Barslund siger det er godkendt af Kommunen - kommunen siger de intet kender til det. Barslund henviser til Lyngby Tårbæk Forsyning. Lyngby Tårbæk Forsyning henviser til LTK. Projektet styres åbenbart ikke eller af fjolser."

Og så stak kommentarerne ellers af.

Til stor gene På et møde mandag besluttede Barslund og Forsyningen, at arbejdet - blandt andet grundet forsinkelse på grund af sidste uges skybrud - først igangsættes i dagene omkring 7. september.

13. august informerede Barslund om gravearbejdet og konsekvenserne af det. Udgangspunktet var, at adgangen til indkørslerne skulle være spærret fra i søndags. Men så kom skybruddet i vejen.

"Det er selvfølgelig en ret stor gene, at man ikke kan køre ind til sin ejendom i så lang en periode. Derfor vil vi gerne give dem en mere uddybende information om konsekvenserne med de muligheder og begrænsninger, der er. Men det er måske ikke helt så firkantet, som Barslund har skrevet i brevet. Men bilerne må holde udenfor - på andre veje i området. For de kan ikke komme derind med deres biler," siger centerchef Lene Mårtensson, Lyngby-Taarbæk Kommune.

På mødet mandag blev det dog aftalt, at beboerne i enkeltstående tilfælde kan få lov at køre deres biler ind til deres boliger. Det forklarer Klaus Herner Kristiansen, kommunikations- og presseansvarlig i Lyngby-Taarbæk Forsyning:

"Det er aftalt, at hvis man har ekstraordinære ting - et køleskab, flytning eller sådan noget lignende - kan det aftales med Barslund at få adgang til indkørslen på et givent tidspunkt på hverdage mellem kl. 7 og 15. Men ellers skal folk rundt om i området og finde P-pladser."

Pladsen ved de hidtidige gravearbejder ud for boligerne på Buddingevej har været for trang, fortæller Klaus Herner Kristiansen og refererer til arbejdsulykken for sommerferien:

"Arbejdsområdet har gangske enkelt været for smålt, så der har ikke været plads til at holde ordentlig afstand. Derfor spærres der hele tiden for beboerne, for det skal være sikkert at gå på arbejde for entreprenørerne," forklarer han. Og man kan ikke bare lægge plader over udgravningerne foran husene, fortæller Lene Mårtensson:

"Udgravningen i vejen foran boligerne bliver så dyb og omfattende, at man desværre ikke kan udlægge plader og lade beboere passere på tværs af udgravningen."