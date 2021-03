Skæv bilist på Jernbanevej

En patrulje bemærkede klokken 20.12 torsdag aften en bil, som foretog en ulovlig svingning på Jernbanevej, og de bragte derfor køretøjet til standsning. Her bad de føreren af bilen, en 34-årig mand fra Skovlunde, om at fremvise et gyldigt kørekort, hvilket han dog ikke kunne efterkomme, idet han var frakendt førerretten. Det blev han sigtet for, og samtidig blev det vurderet, at han formentlig var påvirket af euforiserende stoffer, og et narkometer gav i den forbindelse udslag for cannabis.