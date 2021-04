Skæbnekamp venter Lundtofte på lørdag

Efter næste spillerunde deles Sjællandsserien op i en oprykningspulje og en nedrykningspulje, og med en sejr over Ledøje-Smørum i lørdags kunne Lundtofte havde sikret sig billet til det fine selskab.

Nu må Lundtofte vente til på lørdag, hvor afgørelsen falder. Lundtofte møder Vallensbæk, der ligger lige under i tabellen, og tre point her vil sikre Lundtofte en placering lige over stregen.