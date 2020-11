Sinatur Hotel Frederiksdal indsamler og genanvender kaffegrums

Sinatur Hotel & Konference har indgået samarbejde med Danmarks Kaffe Bueno om at indsamle kaffeaffaldet fra Sinatur Hotel & Konference, udvinde kaffeolien og bruge den til shampoo, sæber og fugtighedscremer, som vil være tilgængelige på alle Sinaturs hoteller - og således også hotellet i Frederiksdal.

”Olien bliver udvundet i Søborg, og Kaffe Bueno har også fundet anvendelse for resten af grumset, der bliver til kaffemel, som vores kokke blandt andet kan bruge til at bage brød af,” siger Claus Nielsen, direktør for Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference.