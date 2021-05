Simon Pihl om splittelsen i Socialdemokratiet

Konservative, Radikale og SF kunne godt finde ud af at blive internt enige om, hvad der skulle stemmes, da kommunalbestyrelsen skulle afgøre, om Lyngby Stadion skulle sendes i udbud.

Men kommunalbestyrelsens næststørste parti, Socialdemokratiet, kunne ikke. Partiet var delt i to, og det betød, at to af medlemmerne stemte for et udbud og to imod.