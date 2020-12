Se billedserie Letbanen, som den forventes at se ud ved Magasin i Lyngby, vil betjene 13-14 millioner passagerer om året og tiltrække både virksomheder og borgere langs hele linjeføringen lyder de positive meldinger. Pressefoto

Simon Pihl: Letbanen lægger sporene til mange års byudvikling

Hele området langs Ring 3 vil blive mere attraktivt for både virksom- heder og borgere, mener viceborgmesteren.

Det Grønne Område - 03. december 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Hundredvis af virksomheder har domiciler lige ud til en af de 29 stationer langs den 28 kilometer lange letbane, som strækker sig fra Lyngby i nord til Ishøj i syd.

Store virksomheder har hovedsæder placeret langs linjen, og letbanen vil også sikre god kollektiv transport til en lang række store erhvervsområder langs Ring 3. Den positive udvikling har været én af de væsentligste bevæggrunde for at anlægge Hovedstadens Letbane, lyder det i en pressemeddelelse fra viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune og formand for byplanudvalget Simon Pihl Sørensen.

"Hovedstadens Letbane vil ikke alene være et væsentligt løft for mobiliteten i Storkøbenhavn - den vil også skabe grobund for en masse byudvikling langs Ring 3. Hele området langs Ring 3 vil blive mere attraktivt for både virksomheder og borgere, og jeg tror, at alle kommunerne bag Hovedstadens Letbane vil mærke et løft, når letbanen åbner," udtaler Simon Pihl Sørensen i pressemeddelelsen.

Støttes af forsker Lektor ved Copenhagen Business School Ismir Mulalic har gennem mange år forsket i byudvikling, samfundsøkonomi og transport.

Han mener, at letbanen vil sætte spor på hele byudviklingen langs Ring 3 i de næste mange år.

"Byer udvikler sig langsomt. Byudvikling tager tid. Men vi behøver ikke at se så langt for at se, hvad infrastruktur-projekter betyder for byernes udvikling. Vi kan bare se til København, og se hvordan kranerne fortsat tårner sig op langs metrolinjerne mange steder på Amager her snart 20 år efter metroens åbning," nævner Ismir Mulalic.

Byudvikling tager tid "Det er attraktivt at bygge både boliger og erhvervsdomiciler i nærheden af god infrastruktur, så jeg forventer, at man vil se den samme udvikling langs Hovedstadens Letbane. Men det er ikke noget, som finder sted hen over natten. Byudvikling tager tid," fastslår Ismir Mulalic i pressemeddelelsen fra Hovedstadens Letbane. jesl

Letbanen o Forventes at stå klar til brug i 2025 og skal gå mellem Ishøj og Lundtofte nord for Lyngby.

o Strækker sig over 28 kilometer og stopper ved 29 stationer undervejs.

o Ventes at betjene 13-14 millioner passagerer om året.

o Passagerer kan skifte til S-tog på seks letbanestationer: Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Herlev, Buddinge og Lyngby.

