Byplanudvalget udskød beslutning om juridisk opdeling af Raadvad. Man ønsker at undersøge mulighederne for at kunne sikre Raadvads historiske værksteder.

Simon Pihl: "Kommunen skal være klar til at overtage Raadvad"

Hvis Raadvads nye ejere ikke sikrer stedets historiske værksteder, skal Lyngby-Taarbæk Kommune være klar til at lave en meget mere specifik lokalplan, mener viceborgmesteren, som siger, at kommunen i sidste ende skal være klar til at overtage Raadvad

Kan Lyngby-Taarbæk Kommune ikke sikre Raadvads værksteder, som de er i dag, når de nye ejere SAP9 Group overtager, foreslår viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S), at kommunen nedlægger et såkaldt §14-forbud. Det fortæller han til Det Grønne Område.

Og i yderste konsekvens skal Lyngby-Taarbæk Kommune være klar til at overtage Raadvad for at bevare et stykke kulturhistorie, mener han.

Borgmester Sofia Osmani (K) er blevet forelagt viceborgmesterens forslag. Hun er åben over for forslaget, men vil endnu ikke lægge sig fast på det.

"Jeg er indstillet på at se på enhver løsning, der kan sikre Raadvads samlede fremtid - også et §14-forbud, hvis det viser sig at være en mulighed," siger hun til Det Grønne Område.

Til gengæld afviser Rudersdal Kommune, som også ejer en del af Raadvad, at købe ejendommen i Raadvad, fortæller borgmester Jens Ive (V).

I sidste uge skulle Byplanudvalget beslutte, om Raadvad skulle juridisk opdeles i en erhvervsdel og en beboelsesdel, som på nuværende tidspunkt hænger sammen. En beslutning, som formand for Raadvads værksteder, Stine Ring, kritiserede i disse spalter for at ville ødelægge den historiske sammenhængskraft.

Byplanudvalget valgte at udskyde beslutningen, så forvaltningen kan undersøge, om et forbud er en mulighed. Sagen vil ifølge Simon Pihl Sørensen komme på det kommende Byplanudvalgsmøde.