Sikrer strøm til stegen: Søren er på arbejde juleaften

Overvågningsspecialist Søren Gondolf hos Radius overvåger elnettet i hovedstadsområdet og i Nordsjælland juleaften

Hos Radius Elnet, der leverer strøm til Hovedstadsområdet og Nordsjælland, er kontrolcentret i Virum bemandet døgnet rundt hele året – også juleaften. Her sidder mandskab klar til at sikre, at du har strøm til komfuret, når flæskestegen skal have sprød svær

Det Grønne Område - 24. december 2020 kl. 11:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Døgnet rundt bliver der holdt nøje øje med de mange skærme i kontrolrummet hos Radius Elnet. Her sidder elnetspecialister og overvåger det vidt forgrenede elnet og sikrer, at over en million kunder i Hovedstadsområdet og Nordsjælland har strøm i kontakterne. Og sker der en fejl, så rykker de udekørende teknikere med kort varsel ud for at udbedre og få strømmen tilbage.

Også juleaften, mens vi andre lader julefreden sænke sig, er der folk på arbejde i kontrolrummet hos Radius Elnet i Virum.

I år er det blandt andre overvågningsspecialist Søren Gondolf, der tager tørnen og holder øje med, at alle kunder har strøm til både lyskæder og madlavning. Derudover er en række medarbejdere på tilkaldevagt og sidder klar til at forlade julemad og pakker, hvis strømmen går, og kontrolrummene kalder dem ud.

Chef for Elsystemer for Radius Elnet, Tomas Christensen, fortæller om juleberedskabet:

”Vi skal altid være beredte, så for os er det egentlig en aften som alle andre, hvor vi som vanligt har folk på vagt. Søren er en af dem, der aftenen igennem vil overvåge elnettet fra kontrolrummet og være klar til at reagere, hvis der skulle opstå en fejl et sted. Tilsvarende har vi flere steder i vores område medarbejdere på tilkaldevagt klar til at rykke ud – vi skal jo genforsyne kunden hurtigst muligt. Hver dag hele året rundt arbejder vi for at vedligeholde, udbygge og optimere elnettet, så det altid er i god stand og kan matche strømforbruget. Det betyder, at der er strøm i kontakterne ude hos kunderne 99,99 procent af tiden. Men der kan selvfølgelig opstå en fejl, og så gælder det for os om hurtigt at få koblet om – altså føre strømmen ad en anden vej – og genetablere forsyningen.”

Måske gang i flere komfurer i år Den 24. december ved 17-tiden plejer Radius Elnet at kunne se en stor stigning i strømforbruget hos især villakunderne, efterhånden som familierne begynder at sætte stegen i ovnen og få tændt for blussene på komfuret. Tomas Christensen er spændt på at se, om det kommer til at se anderledes ud i år.

”Corona-restriktionerne kommer muligvis til at give et ændret mønster i år, hvis langt flere skal holde jul for sig selv frem for at mødes med hele familien. Alt andet lige vil der så komme gang i flere ovne og flere blus, og flere hjem vil være fuldt oplyste. Uanset hvad er vores elnet dog klar til belastningen,” beroliger chefen for Elsystemer hos Radius.

Gode råd Tomas Christensen slutter af med et par gode råd:

"Hvis strømmen går hjemme hos dig, så begynd med at se efter, om din nabo stadig har lys. Hvis det er tilfældet, så er det mest sandsynlige, at du har for mange apparater på den samme sikring, og så slår dit anlæg heldigvis fra. Hvis sikringen er sprunget, så skift den, men tænk også en gang over, om du har for mange el-apparater på samtidigt. Der er ikke mange entreprenører, der er ude at grave juleaftensdag, så vi regner ikke med overgravede kabler, men der kan selvfølgelig en sjælden gang opstå en fejl et sted i nettet. Mangler du strøm, og har du tjekket dine egne sikringer, så tjek gerne vores driftsinformation på radiuselnet.dk, inden du ringer til os – er der en fejl i nettet, er vi formentlig allerede opmærksomme på det og i gang med at bringe strømmen tilbage".