Sigurd Agersnap var i praktik som P-vagt: 'Få dig et liv, tag dig sammen!'

De kommunale P-vagter må lægge ører til meget, kunne udvalgsformand Sigurd Agersnap konstatere efter en dag i praktik

Det Grønne Område - 16. oktober 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

"Det er et hårdt job. Mange er ikke venlige, råber, og nogle er ligefrem truende," fortæller Sigurd Agersnap (SF) om oplevelsen af bilisterne efter en dag i praktik hos de kommunale p-vagter.

Overskriften er et eksempel, som endda ikke umiddelbart havde bilister som afsendere.

"Det var nogle unge mennesker, der råbte uden anden anledning end, at vi var der," fortæller praktikanten.

Vi ville gerne have haft en af p-vagterne til at fortælle om sine oplevelser i avisen, men ingen havde lyst til at stå frem, så derfor fungerer udvalgsformanden som sandhedsvidne.

Sikrere i par Anledningen til praktikken var, at vagterne havde et ønske om at kunne arbejde sammen i par, på grund af trusler og for at kunne bakke hinanden op.

Det kommunale korps af p-vagter har i øjeblikket kun tre medlemmer.

"Det var for at se deres hverdag. Det, der overraskede mig mest, var den meget store borgerkontakt, de har. De går meget op i ordet service og hedder jo også parkerings Service," fortæller han.

Fornuftig håndværker Tilstedeværelse ved kommunens skoler om morgenen, hvor trafiklæreren kan bede dem om at hjælpe med at få trafikken til at flyde, er også en del af den service.

"Det handler meget om at få trafikken til at flyde. Et sted, ved Virum Skole, holdt en håndværkerbil halvt inde på cykelstien og skabte usikre situationer for eleverne. Her fik vagterne manden til at flytte bilen over i den anden side af vejen, hvor der var bedre plads. Og da jeg kom forbi dagen efter holdt håndværkeren igen på den bedre plads," fortæller han om en af de gode oplevelser, man også kan have som kommunal p-vagt.

Til at tale med g det er ikke kun ved skolerne, at p-vagterne er til at tale med, fortæller Sigurd Agersnap.

"Det er ikke lige som med de private jeg har hørt om, hvor der ikke er noget at gøre, når der er trykket på knappen. P-vagten skal i første omgang stå i fire minutter og vente. Og de er jo ikke ligefrem usynlige i det gule tøj, så mange gange når bilisterne at opdage dem og komme ud. Og så får de gerne et godt råd om, hvor de ellers kan parkere," siger han.

Strategien I kommunens trafik- og mobilitetsstrategi hedder det om parkering og mobilitet:

'Parkeringspladser er med til at styre bilisternes adfærd, og derfor er parkeringspladser et middel til at styrke fremkommelighed og regulere mængden af biler i bestemte områder. Hvis det er nemt at finde en parkeringsplads fx ved bymidten, slipper bilerne for at køre rundt og lede, og det giver mindre trængsel og et bedre byrum.'

"P-vagterne hjælper netop også med parkering og med at finde plads. Jeg siger altid til folk, at de skal parkere ved rådhuset," afslører udvalgsformanden.

Overskudsforretning Men selvfølgelig bliver der også skrevet bøder ud, når bilisterne overtræder reglerne.

"Selv om nogle af dem er ærgerlige, hvis det for eksempel er fordi batteriet på det eletroniske p-ur er løbet tør. Og så kan jeg egentlig godt forstå at folk bliver lidt ærgerlige, det er en menneskelig reaktion, som man dog ikke skal lade gå ud over p-vagterne, når det er en selv, der laver fejl," siger han, der efter oplevelsen på gaden med p-vagterne gerne så dem få ønsket om parvise vagter opfyldt.

"Det er noget jeg vil tage med til budgetforhandlingerne. Det kan også give mening, både for at få trafikken afviklet sikrere og så er der i øjeblikket en fortjeneste på cirka et par 100.000 kroner. Per vagt, selv om det jo nok ikke gælder for hver ny vagt," overvejer han.

Sidste nyt Det lykkedes at få budget til en kommunal p-vagt mere. Her er teksten fra budgetaftalen:

'Parterne er enige om, at der skal genansættes en ekstra parkeringsvagt. Ansættelsen forventes at give en ekstra indtægt fra parkeringsafgifter på 0,35 mio. kr. årligt på service fra 2021 og frem.'

