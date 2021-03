Sigurd Agersnap igen i spidsen for SF - moderen forlader politik

"Jeg er virkelig stolt over at skulle stå i spidsen for en så stærk liste af lokale ildsjæle, som brænder for at gøre en forskel for Lyngby-Taarbæk. Vi vil prioritere en grønnere kommune, nye dagtilbud og et løft af skolerne, og det afspejler sig også i kandidatlisten, hvor vi har folk med indsigt og passion for alle områderne." siger Sigurd Agersnap.