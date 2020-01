Sigurd Agersnap: Vi bør lokalt kunne stille klimapolitiske krav

I Gentofte Kommune er udbygningen af fjernvarmenettet også gået i stå, og det undrer formand for Folketingets Klima-, Energi og Forsyningsudvalg, Ida Auken (R), der i den forbindelse udtalte sig til Villabyerne (lokalavisen i Gentofte) den 19. december. "Når man tænker på den kæmpestore omstilling, vi skal igennem, så skriger det til himlen, at de kommuner, der gerne vil gøre noget for at bidrage til en grøn omstilling, ikke kan få lov, sagde Ida Auken, og tilføjede at kravet om positiv samfundsøkonomi bør suppleres med en mekanisme, som tager højde for den værdi, det ligger i at fjerne CO2."

Kommunale benspænd

Også lokalt mener man, at reglerne er for rigide. Formand for Teknik og Miljøudvalget Sigurd Agersnap blev noget forundret, da Lyngby-Taarbæk Kommune i efteråret modtog en ansøgning om etablering af en naturgasfyret blokvarmecentral til varmeforsyning af nybyggeriet på ejendommen Skovbrynet 2-24, 2800 Kgs. Lyngby, der er det nye store organiske byggeri Basecamp, der ligger ved afkørslen til Sorgenfri.

Sorgenfri er nemlig en af de bydele, der endnu ikke har fjernvarme, da man hidtil ikke har kunnet påvise et samfundsøkonomisk overskud ved en konvertering

Men Sigurd Agersnap synes, at det er helt oplagt at tænke fjernvarme ind i så stort et byggeri ikke mindst, fordi det netop kan være med til at påvirke det samfundsøkonomiske regnestykke, så det bliver rentabelt for resten af området.

Men i ansøgningsmaterialet stod der:

"Da den samfundsøkonomiske CO2-emission er indregnet i samfundsøkonomien, må den ikke tillægges særskilt vægt i Kommunalbestyrelsens behandling af projektforslaget "

Den vending faldt Sigurd Agersnap for brystet.

Han forstår ikke at man landspolitiks spænder ben for, at de som lokalpolitikere kan være med til at fremme en mere klimavenlig løsning. Nu håber han bare på, at den løsning der bliver valgt hos Basecamp, er af en sådan karakter, at varmeforsyningen i fremtiden relativt let kan omstilles til fjernvarme.

For han mener, at der generelt er masser af uudnyttet overskudsvarme.

Derfor glæder han sig over, at hans politiske kollega på Christainsborg SF’s klimaordfører Signe Munk nu har rejst problemstillingen overfor Klima og energiminster Dan Jørgensen.