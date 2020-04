Se billedserie Lyngby-Taarbæk Kommune gør sig ikke tanker om at gøre alle private fællesveje til offentlige veje.

Sigurd Agersnap: Skatten skal op, hvis de private fællesveje skal blive offentlige

Lyngby-Taarbæk Kommune undersøger fortsat muligheden for at gøre private fællesveje til offentlige veje. Men udvalgsformand Sigurd Agersnap har svært ved at se, hvor kommunen skal finde pengene

Det Grønne Område - 19. april 2020 kl. 18:30 Af Mikkel Brøgger Petersen

For at løse udfordringen i vejsagen om de private fællesveje, som Lyngby-Taarbæk Kommune ikke må vedligeholde, har der politisk været luftet ønske om at gøre vejene offentlige.

Hvis man vil gå den vej, skal Lyngby-Taarbæk Kommune finde penge i et stramt budget. Og det har formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), svært ved at se, hvordan det skal lykkes.

"Det helt store spørgsmål er, hvordan vi finder pengene. For at være ærlig, så har man indtil videre kun fundet penge til at afklare mulighederne for at omklassificere veje, men man har ikke fundet de store millionbeløb, det vil kræve at gøre vejene til offentlige. Jeg har svært ved at forestille mig, at de penge kan findes, uden det betyder en skatte- eller grundskyldsstigning," siger han til Det Grønne Område og fortæller, at kommunen hverken har fundet en model eller afsat penge til at ændre vejenes status.

Voldsomt dyrt Og det er dog heller ikke, fordi Lyngby-Taarbæk Kommune gør sig tanker om, at alle private fællesveje skal gøres offentlige, understreger udvalgsformanden.

"Jeg forestiller mig, at det vil være dem med stor gennemkørende trafik eller med en offentlig institution i nærheden. Det er voldsomt dyrt at omklassificere veje til offentlige veje, så hvis det skal gøre, så skal det ske i etaper, hvor man tager nogle udvalgte veje hvert år," siger han og fortæller, at kommunen hidtil sjældent har ændret vejenes status.

"Det er kun nord-sydgående del af Trongårdsparken, der er opklassificeret fra privat fællesvej til offentlig vej de seneste 5-6 år," siger han og fortsætter:

"Det, som vi så har sat i gang i den her periode, er at få afklaret om man kan lave nogle overordnede saglige kriterier for at omdanne private fællesveje til kommunale veje. Det arbejde er man endnu ikke færdige med, og derfor er der ikke blevet taget en endelig beslutning om, hvorvidt kommunen skal overtage ansvaret for nogle veje og i så fald hvilke," siger han.

Det Grønne Område kunne tidligere på måneden fortælle, at de private fællesveje er i "okay stand" ifølge Sigurd Agersnap, og at kommunen fortsat arbejder på at tilbyde en ny aftale.