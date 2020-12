Kvinden blev anmeldt for at køre over for rødt. Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Sigtet for spritkørsel: 65-årig kørte to gange over for rødt

Politiet standsede kvinden på Grønnevej

Det Grønne Område - 14. december 2020 kl. 14:00 Kontakt redaktionen

Søndag aften kort efter klokken 18 blev en 65-årig kvinde fra Lyngby standset på Grønnevej i Virum efter en anmeldelse om, at hun to gange var kørt frem for rødt lys.

Da patruljen kunne konstatere, at kvinden var beruset, blev hun sigtet for spirituskørsel og taget med på hospitalet for at få foretaget en blodprøve, som skal fastlægge hendes nøjagtige promille.