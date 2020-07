Rudersdal Kommune ville gerne indlede et mere formelt samarbejde om 10. klasse på Trongårdsskolen. Foto: Lars Schmidt

Siger nej tak til naboen: Lyngby afviser ønske om skole-samarbejde fra Rudersdal

Samarbejdet virker fint, som det er i dag, mener man i Børne- og Ungdomsudvalget.

Det Grønne Område - 11. juli 2020 kl. 16:00 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rudersdal Kommune har spurgt Lyngby-Taarbæk Kommune, helt uformelt, om man kunne være interesseret i, at Rudersdal mere formelt peger på Lyngby-Taarbæks 10. klasses-tilbud på Trongårdsskolen? Her tilbydes i dag tre 10. klasses linjer. Eleverne kommer fra hele Lyngby-Taarbæk Kommune, både almen og specialskoler. Omkring halvdelen af eleverne kommer fra andre kommuner som Rudersdal.

'Nej tak', lyder det meget formelle svar fra Børne- og Ungdomsudvalg midt i marts. Udvalget begrunder blandt andet afslaget med, at der i forvejen findes et samarbejde, der virker fint, og at et mere formaliseret samarbejde blandt andet vil forpligte Lyngby-Taarbæk Kommunes 10. klasse til at optage elever fra Rudersdal Kommune i løbet af skoleåret, for eksempel fordi de ikke kan fortsætte på deres efterskole.

Det kan have stor betydning for kvaliteten af 10. klassestilbuddet og kan vanskeliggøre opgaven for lærere og elever med at skabe et godt og trygt undervisningsmiljø på relativt kort tid, lyder det fra kommunen.

Der findes ikke i dag et 10. klasses-tilbud til de unge i Rudersdal Kommune, der vil fortsætte i folkeskolen efter 9. klasse. Det er som sådan ikke noget problem, for de unge har frit valg og kan gå i 10. klasse i et af nabokommunernes tilbud eller måske på efterskole. Problemet er, at kommunen rent formelt ikke har sit eget tilbud, hvilket Folkeskoleloven ellers foreskriver.

"Lyngby-Taarbæk har et rigtigt godt tilbud på Trongårdsskolen, som vores elever også har benyttet - og fortsat kan benytte, hvis de har plads. Så jeg har fuld forståelse for Lyngby Taarbæks beslutning," siger Daniel E. Hansen (V), der er formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal. Og meddeler, at næste trin bliver et forsøg på en aftale med Hillerød Kommune og UU Nord/Lyngby Handelsskole.