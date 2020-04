Sidste udkald: Hvem fortjener den sidste Ugens Menu?

Skriv til avisen, hvis du kender en person, der fortjener 2 x Ugens Take Away fra Pizzeria Luca i Postgaarden.

I mange år har avisen hvert forår uddelt Ugens Buket til personer, der gør en ekstra indsats i hverdagen. I de seneste uger har vi i stedet givet gavekort til to gange dages ret tilberedt af nogle af de mange lokale restauranter og cafeer, der holder åbnet for take away i denne coronatid.