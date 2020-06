Artiklen: Sidste jazz ved Meyers Spisehus: Benjamin Koppel med to trioer

Fredag og lørdag slutter Meyers Spisehus af med sommerens jazzkoncerter, og Benjamin Koppel får nok at se til.

Og Benjamin Koppel går på scenen to gange i den kommende weekend foran Meyers Spisehus i Lyngby. Han gør det med to forskellige trioer - som afslutning på forsommerens jazzkoncerter ved spisehuset.

Sammen med spisehusets indehaver, Claus Meyer, taget initiativ til koncerterne, som vil have kørt fire weekender i træk.

"Vi har søsat et projekt, som giver jazzen luft under vingerne i en tid, hvor koncerter har været umuliggjort af corona og afstandskrav. Og med Meyers Spisehus i Lyngby og Koppels netværk som ramme har vi sammen præsenteret fire weekender for fuld musik," siger Claus Meyer: