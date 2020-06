Artiklen: Sidste chance for at nominere årets frivillige

Socialt Der er frist for at indstille kandidater til kommunens Sociale Frivillighedspris 15. juni.

Den Sociale Frivillighedspris er på 10.000 kroner og gives til en lokal ildsjæl, der har ydet en social indsats til gavn for borgere i kommunen, eller som har været med til at opbygge netværk, relationer og samarbejder på tværs af hele det frivillige område.